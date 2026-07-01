Serveringspersonal
Figfy AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Figfy AB i Stockholm
Kale and Crave är en restaurang i Stockholms innerstad med hälsa i fokus.
All mat vi serverar är gluten-,laktos- & sockerfri.
Detta är jobb för dig som gillar fart och fläkt men också att samarbeta i grupp. Vi ser att du är positiv, serviceinriktad, stresstålig och snabblärd.
Gärna att du har något års erfarenhet av att jobba café, restaurang & service.
Tjänsten gäller 50-100% fördelad på både vardagar och helger med start i augusti. Arbetstid beror på förmåga och hur mycket eget ansvar du som arbetstagare kan hantera, detta görs självklart upp innan anställning.
Vi söker någon som kan börja jobba i augusti.
Du kan läsa mer om oss på vår hemsida och även se vår meny.www.kaleandcrave.se
Om du är intresserad och tror att detta är något för dig, skicka gärna din ansökan på mail!jobb@kaleandcrave.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobb@kaleandcrave.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Figfy AB
(org.nr 559125-8891)
Roslagsgatan 2 (visa karta
)
113 55 STOCKHOLM Jobbnummer
9986361