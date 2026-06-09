Serveringspersonal
Nya Hanssons i Boden AB / Restaurangbiträdesjobb / Boden Visa alla restaurangbiträdesjobb i Boden
2026-06-09
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Är du en servicestjärna, och tycker det är roligt att jobba i restaurang.
Nu söker vi dig som trivs med att jobba kvällar och helger, med service i vår a la carteverksamhet.
Vi söker dig som är glad, har lätt för att skapa kontakt med människor, som tycker om att jobba i högt tempo, servera mat och dryck, diska städa och ha flera kollegor att samarbeta med.
Tjänsten är på deltid, kanske har du ett annat jobb, studerar eller känner att 50 % passar din livsstil.
Välkommen med din ansökan.
Positionen kommer tillsättas from mitten av augusti, ev tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: Info@fargaregatan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nya Hanssons i Boden AB
(org.nr 556974-7347)
Drottninggatan 6 (visa karta
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961 35 BODEN Arbetsplats
Hanssons i Boden AB, Nya Jobbnummer
9955645