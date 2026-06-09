Serveringspersonal
Kiviks Musteri AB / Servitörsjobb / Simrishamn Visa alla servitörsjobb i Simrishamn
2026-06-09
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Vi söker Serveringspersonal till bistro Kärnhuset på Kiviks Musteri, visstid säsongsjobb
Om tjänsterna
Besöksmålet i Kivik är vårt varumärkes skyltfönster, bestående av Musteributiken, Bistro Kärnhuset, Äpplets Hus samt våra trädgårdar och odlingar. Som medarbetare i Kärnhuset har du en nyckelroll i våra besökares mat- och dryckesupplevelse hos oss.
Vi har många härliga medarbetare på plats inför sommaren men söker nu några fler stjärnor som vill jobba med oss i sommar. Vi lovar att det kommer bli en lärorik och minnesvärd sommar på Kiviks Musteri med trevliga kollegor i vår fina miljö!
Arbetsuppgifterna kan variera och omfattar bland annat:
Välkomna gästerna och de dem en riktigt bra upplevelse.
Guida gäster vid val av maträtt/bakverk, vad produkterna består av, allergier, hur de är tillagade mm. Föreslå passande dryck.
Ta emot beställningar och hantera betalning.
Servera beställningarna till gästerna vid borden.
Assistera köket med beredning av råvaror.
Bereda smörgåsar och dekorera bakverk.
Sköta rengöring av arbetsytor och göra egenkontroller.
Ha god produktkunskap.
Bidra till att verksamheten har en genomgående hög standard.
Vem är du?
Vi söker dig som har fyllt 18 år, är serviceinriktad, ansvarstagande och lyhörd för våra gästers önskemål, och som gillar att göra ett bra jobb tillsammans med dina kollegor.
Tidigare erfarenhet av likande arbetsuppgifter under minst en säsong är ett krav.
B-körkort och tillgång till bil (eller cykel) underlättar eftersom kollektivtrafiken är begränsad i området men det är inget krav i tjänsten.
Du behöver tala svenska och engelska obehindrat.
Anställning förutsätter att du har giltigt arbetstillstånd och laglig rätt att arbeta i Sverige vid anställningens start.
För att lyckas i denna roll
Vi söker dig som har ett stort intresse för service och brinner för att ge gäster ett gott bemötande i nära samarbete med dina kollegor i kök och servering. Som person är positiv, effektiv och noggrann. Det är viktigt att du kan planera ditt arbete på ett effektivt sätt och att du har god förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Vi har många besökare och arbetet kräver att du är stresstålig och flexibel. Arbetet är fysiskt och lyft ingår i arbetsuppgifterna.
Hos oss tror vi på att tillsammans hjälpas åt, att visa mod och ta ansvar samt att vara goda förebilder för varandra och våra kunder. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar och att du är en person som väljer lösningar framför problem och har ett positivt förhållningssätt till din arbetsplats och dina kollegor!
Tjänsterna
Vi har behov 50 - 100% under juni, juli och augusti. Skriv gärna i din ansökan hur mycket du vill jobba och när du kan!
Arbetstiderna är huvudsakligen dagtid, kvällsarbete kan förekomma. Helgarbete ingår enligt schema (varannan eller var tredje helg). Publiceringsdatum2026-06-09Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten kontakta gärna Linus Gardhem på 072-800 7989.
Om Kiviks Musteri
Har du inte redan fått en bra känsla för oss så kan du läsa mer på vår hemsida om vilka vi är och vad vi brinner för. Förhoppningsvis vill du bli en del av oss!
Vi ber dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringssystem!
Välkommen med din ansökan!
(Vi tillämpar löpande rekrytering så ansök gärna så snart som möjligt.) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kiviks Musteri AB
(org.nr 556137-3076)
Karakåsvägen 45 (visa karta
)
277 35 KIVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9954148