Serveringspersonal
Strandakar AB / Servitörsjobb / Gotland
2026-01-10
Strandakar Hotell & Restaurang är en helhetsupplevelse i lantlig lyx i närheten av Herta badstrand i När på östra Gotland. Vi öppnade 2018 och är medlemmar i Petit Hotel sedan 2019. Hotellet har tolv stora och lyxigt inredda dubbelrum, bistro, restaurang och en fantastisk innergård. Vi har ca 100 sittplatser inne i matsalen och ca 60 sittplatser på vår uteservering på innergården. Vår ambition är att vara Gotlands trevligaste mötesplats och att även vara den vackraste.
Vi hanterar både traditionell och modern matlagning med influenser från många olika länder. I möjligaste mån använder vi lokala produkter. Örter och en del grönsaker odlar vi själva.
Nu söker serveringspersonal för sommarsäsongen. Möjlighet finns att börja redan 1 maj.
Du är en positiv och utåtriktad person som gärna bjuder på dig själv både till dina kollegor och till våra gäster. Du älskar att arbeta med gästen i fokus, är stresstålig, noggrann och effektiv. Du tycker om att arbeta i ett team där alla hjälps åt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: info@strandakar.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering sommar". Arbetsgivare Strandakar AB
När Bomunds I Burgen 924 B
623 48 STÅNGA
VD
Charlotte Criwall info@strandakar.se 0706220880
