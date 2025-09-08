Serveringspersonal
2025-09-08
Vi söker Serveringspersonal till bistro Kärnhuset på Kiviks Musteri, visstid
Om tjänsterna
Besöksmålet i Kivik är vårt varumärkes skyltfönster, bestående av Musteributiken, Bistro Kärnhuset, Stinas café, Äpplets Hus samt våra trädgårdar och odlingar. Som medarbetare i Kärnhuset har du en nyckelroll i våra besökares mat- och dryckesupplevelse hos oss.
I Kärnhuset erbjuder vi varma och kalla rätter samt fika med bakverk eller smörgåsar, vår finaste must och cider samt ett urval vin och öl. Här finns något för alla oavsett om man är jättehungrig eller bara lite småsugen. Kärnhuset är även ett populärt besöksmål för stora sällskap som vill avnjuta en god måltid eller vår populära äppelkaka.
Arbetsuppgifterna kan variera och omfattar bland annat:
• Välkomna gästerna och de dem en riktigt bra upplevelse
• Guida gäster vid val av maträtt/bakverk, vad produkterna består av, allergier, hur de är tillagade mm. Föreslå passande dryck.
• Ta emot beställningar och hantera betalning.
• Assistera köket med beredning av råvaror.
• Bereda smörgåsar och dekorera bakverk.
• Sköta rengöring av arbetsytor och göra egenkontroller.
• Ha god produktkunskap.
• Bidra till att verksamheten har en genomgående hög standard.
Vem är du?
Vi söker dig som har fyllt 18 år, är serviceinriktad, ansvarstagande och lyhörd för våra gästers önskemål, och som gillar att göra ett bra jobb tillsammans med dina kollegor.
Tidigare erfarenhet av likande arbetsuppgifter är önskvärt. B-körkort och tillgång till bil (eller cykel) underlättar eftersom kollektivtrafiken är begränsad i området men det är inget krav i tjänsten.
Du behöver tala svenska och engelska obehindrat.
För att lyckas i denna roll
Vi söker dig som har ett stort intresse för service och brinner för att ge gäster ett gott bemötande. Som person är positiv, effektiv och noggrann. Det är viktigt att du kan planera ditt arbete på ett effektivt sätt och att du har god förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Vidare gillar du att arbeta i team och trivs i ett periodvis högt tempo.
Hos oss tror vi på att tillsammans hjälpas åt, att visa mod och ta ansvar samt att vara goda förebilder för varandra och våra kunder. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar och att du är en person som väljer lösningar framför problem och har ett positivt förhållningssätt till din arbetsplats och dina kollegor!
Tjänsterna
Tjänsterna är visstidsanställningar med timlön under perioden september - april. Vi har behov på 100% men om önskemål om deltidsanställning (extrajobb) finns är detta också intressant för oss, liksom om du bara är intresserad av att arbeta under någon del av perioden tex fram till årsskiftet. Skriv gärna i din ansökan hur mycket du vill jobba och när du kan!
Arbetstiderna är huvudsakligen dagtid, kvällsarbete kan förekomma. Helgarbete ingår enligt schema med arbete minst varannan helg.Publiceringsdatum2025-09-08Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten kontakta gärna Linus Gardhem på 072-800 7989.
Om Kiviks Musteri
Har du inte redan fått en bra känsla för oss så kan du läsa mer på vår hemsida om vilka vi är och vad vi brinner för. Förhoppningsvis vill du bli en del av oss!
Vi ber dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringssystem!
(Vi tillämpar löpande rekrytering så ansök gärna så snart som möjligt.)
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiviks Musteri AB
(org.nr 556137-3076)
Karakåsvägen 45 (visa karta
)
277 35 KIVIK Jobbnummer
9498353