Serveringspersonal - Sommarjobb 2026
2026-01-02
Vi söker serveringspersonal för sommarsäsongen 2026. Tjänsten är ett perfekt sommarjobb för dig som studerar eller söker ett säsongsarbete inom service och restaurang.
Arbetet innebär servering, kassahantering och att ge våra gäster ett professionellt och trevligt bemötande i en periodvis intensiv men rolig arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Gärna har erfarenhet från restaurang eller service ( meriterande men inget krav )
Har intresse för service
Kan arbeta flexibelt under sommaren inklusive helger och kvällar
Har goda kunskaper i svenska, samt grundläggande engelska.
Vi lägger stor vikt vikt vid rätt inställning, du som söker är
Ansvarstagande, positiv, och serviceminded
social och trygg i mötet med gäster och personal
En lagspelare som bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Möjlighet till fortsatt arbete för rätt person.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
