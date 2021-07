Serveringspersonal - Riksgränsen - Crew 4 You Sweden AB - Servitörsjobb i Kiruna

Crew 4 You Sweden AB / Servitörsjobb / Kiruna2021-07-06Vi på Crew 4 You söker omgående en skarp servis med mycket erfarenhet till riksgränsen säsongen ut!Start: OmgåendeSlut: Sista augustiOmfattning: HeltidArbetstider: Dag- samt kvällspass & helgBoende: IngårTransport t/r: IngårMer information tillkommer vid intervju för rätt kandidat.Kunskaper inom det svenska samt engelska språket är ett krav, fler språk är meriterande.Utbildning som serveringspersonal eller motsvarande erfarenhet är meriterande.___________________________________________________Crew 4 You är ett rekryteringsföretag som specialiserar sig inom hotell & restaurangbranschen.Fördelar med att välja Crew 4 You:Effektiv lösning, både ur tids- och kostnadsperspektivKomplett rekryteringstjänst från behovsanalys till anställningRätt person med rätt erfarenhet och kompetens på rätt plats direktEtt enda samtal räcker för att täcka alla era behovVid akut behov är vårt mål att ha personal på plats inom 1 timmeNöjd kund garanti lämnas på alla uppdrag2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-07-11Crew 4 You Sweden AB5850543