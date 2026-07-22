Serveringansvarig
Dala Indiskt Kök AB / Servitörsjobb / Falun Visa alla servitörsjobb i Falun
2026-07-22
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Är du en glad och serviceinriktad person med tidigare erfarenhet från restaurangbranschen? Då kan det vara just dig vi letar efter!
Vi på Texas Longhorn i Falun vill utöka vårt team och söker nu minst två personer till serveringen på deltid. Tjänsterna startar snarast, med god möjlighet till förlängning till julen.
Arbetet innebär främst kvälls- och helgpass, med start cirka kl. 16.00, så det är viktigt att du har möjlighet att arbeta dessa tider.
du måste vara minst 19år
mejla till falun@texaslonghorn.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: falun@texaslonghorn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dala Indiskt Kök AB
(org.nr 556974-4062)
myntgatan 10 (visa karta
)
791 62 FALUN Arbetsplats
Texas Longhorn Falun Jobbnummer
10009604