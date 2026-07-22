Serveringansvarig

Dala Indiskt Kök AB / Servitörsjobb / Falun
2026-07-22


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Visa alla jobb hos Dala Indiskt Kök AB i Falun, Borlänge, Ludvika eller i hela Sverige

Är du en glad och serviceinriktad person med tidigare erfarenhet från restaurangbranschen? Då kan det vara just dig vi letar efter!
Vi på Texas Longhorn i Falun vill utöka vårt team och söker nu minst två personer till serveringen på deltid. Tjänsterna startar snarast, med god möjlighet till förlängning till julen.
Arbetet innebär främst kvälls- och helgpass, med start cirka kl. 16.00, så det är viktigt att du har möjlighet att arbeta dessa tider.
du måste vara minst 19år
mejla till falun@texaslonghorn.se
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: falun@texaslonghorn.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Dala Indiskt Kök AB (org.nr 556974-4062)
myntgatan 10 (visa karta)
791 62  FALUN

Arbetsplats
Texas Longhorn Falun

Jobbnummer
10009604

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