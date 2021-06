Servering- och Barpersonal på Drott Bar - Nordic Choice Commercial Services AB - Servitörsjobb i Karlstad

Nordic Choice Commercial Services AB / Servitörsjobb / Karlstad2021-06-27Clarion Collection® Hotel är en samling personliga hotell med en genuint mysig och varm känsla. Du hittar våra hotellpärlor mitt i stan, just nu i Sverige, Norge och Lettland. Hos oss får du inte bara en skön hotellsäng och en riktigt god frukostbuffé. Vi bjuder dessutom på Afternoon Sweets och, som den enda hotellkedjan i Norden, på vår omtyckta middag Tonight's Special - alla dagar i veckan.Vi vill att våra gäster ska se oss som en vän på resan. En varm, omtänksam vän att komma hem till, var de än befinner sig. Vi har en klar vision om att Clarion Collection Hotel ska erbjuda den mest personliga vistelsen med genuin omtanke. Träffar den visionen dig rakt i hjärtat? Då ser vi fram emot att få träffa dig!Clarion Collection - Yours trulyAre you Clarion Collection® Hotel Drott & Drott Bars new service star?Vi söker dig som vill tillsammans med vårt team skapa den bästa gästupplevelsen genom att erbjuda den bästa servicen i kombination med god mat och dryck.Du får gärna ha jobbat några år i branschen, du ska vara självgående, ansvarstagande inom bar och servering som brinner för sitt arbete och inte är rädd för att ta i. Detta passar dig som är trygg i din yrkesroll. Vi kräver 2-4 års erfarenhet av bar/servering och du ska ha skakat en och annan drink. Du ska vara van bordsservering och ha många bollar i luften.Du ska ha ett gott energiskt och glatt gästbemötande.Du är, förutom glad, har humor och glimten i ögat, professionell och personlig i Ditt möte med gästerna, samt mån om ett bra samarbete med övriga kollegor.Drott Bar är mer än bara en bar.Vi har after work varje fredag, Quiz Kväll, Champagne & Löjromtorsdag och vi serverar smakfulla smårätter från menyn.Hotellet bjuder sina hotellgäster på kvällsmat varje kväll året om och vi är nummer 1 i service och bemötande på TripAdvisor. Du kan läsa mer om Drott Bar på vår hemsida: www.drottbar.se Om dig:Du har en varm och omtänksam personlighet.Du tycker att det är roligt att småprata med både stora och små, och att göra någons dag lite bättre med små medel.Bland dina vänner är du känd för att alltid ge de bästa presenterna för att du ser vad andra människor vill ha och behöver. Ofta innan de vet det själva.Du är en naturlig inspiratör som tycker om att motivera människor runt dig bara genom att vara dig själv.Du förstår att sälj = service och tillsammans uppnår vi våra uppsatta mål.Du är självständig och flexibel och gillar att jobba i ett högt tempo.Vi ger dig:En härlig arbetsmiljö på en levande arbetsplats där ingen dag är den andre lik. Omringad av fantastiska kollegor bidrar du med din arbetsglädje och hittar din plats i teamet som tillsammans ser till att hotellet når sina mål. Vill du jobba i ett företag med utvecklingsmöjligheter? Då söker du till rätt arbetsplats. Clarion Collection Hotel är en del av Nordic Choice Hotels - Nordens mest expansiva hotellkoncern med över 16 000 anställda och hotell på över 100 destinationer. Alla våra hotell är miljöcertifierade efter ISO 14001.Tjänsten är från start extra vid behov, men kan utvecklas till en fast tillsvidaretjänst.Ansök via länk senast 30/09.Vi läser ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Varaktighet, arbetstid2021-06-27Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-18Nordic Choice Commercial Services AB5832107