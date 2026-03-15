Servering extra och sommar
2026-03-15
Harriets söker servitörer/servitriser för extra och sommarjobb.
Harriets är en familjär restaurang som satsar på fantastisk service, varmt bemötande och bra kontakt med lokala leverantörer. Vi serverar luncher tisdag-fredag och a la carte tisdag-lördag. Vi tar även emot konferenser/grupper som äter luncher och middagar och hotellets gäster blir bjudna på kvällens husman till middag alla dagar i veckan.
Vi söker servitörer/servitriser för extrajobb under våren som kan jobba ca varannan helg kväll och som kan jobba hela eller stora delar av sommaren.
Vi söker dig som har erfarenhet av servering, drycker och servicebemötande. Som person tycker du om att se till att möta gästers behov och överträffa förväntningar. Du vet vikten av att ha en fin kommunikation med såväl gäster som kollegor.
Mejla ditt cv, personligt brev och bild till erica@milova.se
, märk det med "Servering extra och sommar".
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Via mejl
E-post: erica@milova.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering extra och sommar". Arbetsgivare Milova Invest AB
