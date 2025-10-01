servering/bartenderpersonal till Smak - Urbant kök och bar
2025-10-01
Urbant Smak söker extra personal till servisen!
Vi letar efter dig som är serviceinriktad, flexibel och trivs i ett högt tempo. Erfarenhet från restaurang eller café är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är din inställning!
Tjänsten gäller extra vid behov, kvällar och helger. Perfekt för dig som studerar eller söker extrajobb.
Skicka en kort presentation och kontaktuppgifter till oss via mejl eller kom förbi och säg hej! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@urbansmak.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra personal". Arbetsgivare Urbant Smak AB
(org.nr 556982-2975), http://www.urbansmak.com
Västergatan 6 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Kontakt
Restaurangchef
Charly Villabona info@urbansmak.com Jobbnummer
9535107