Servering
Le Pain Francais Metropolitan AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-26
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Servispersonal & Bartenders till Metropolitan – Göteborgs Centralstation
Är du passionerad för service och älskar mötet med gäster? Vill du arbeta i en levande och internationell miljö mitt i hjärtat av Göteborg? Då kan Metropolitan på Centralstationen vara din nästa arbetsplats!Publiceringsdatum2026-07-26Om företaget
Metropolitan är en modern restaurang och bar på Göteborgs Centralstation. Här möts resenärer, affärsfolk och stadens invånare för att njuta av internationella rätter, svensk klassisk lunch och ett brett utbud av spännande drycker. Vi är en del av den expansiva Le Pain Français-gruppen, där utveckling och kvalitet alltid står i fokus.
Vi söker
Vi söker servispersonal och bartenders som vill vara med och skapa förstklassiga gästupplevelser.
Du är en person som:
Har rätt inställning och brinner för service och gästbemötande
Är motiverad, engagerad och vill utvecklas i yrket
Trivs i en dynamisk miljö med högt tempo
Är nyfiken på mat och dryck och vill bidra till ett roligt koncept
Erfarenhet från restaurang eller bar är meriterande, men viktigast är att du har rätt attityd och vilja att lära dig.
Vi erbjuder
En unik arbetsmiljö i en pulserande centralstation
Ett spännande mat- och dryckeskoncept med internationell prägel
Möjligheten att växa inom en stor och expansiv organisation
Ett härligt team med fokus på samarbete och utvecklingSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in ditt CV och en kort presentation till oss redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
📍 Besök oss gärna på www.lepainfrancais.se
📷 Följ oss på Instagram: le.pain.francais
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: jobb@lepainfrancais.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Le Pain Francais Metropolitan AB
(org.nr 559093-1159)
Göteborgs Centralstation (visa karta
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411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Le Pain Francais Metropolitan Jobbnummer
10011617