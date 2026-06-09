Servering
Gastronomisk Smak Av Dalarna AB / Servitörsjobb / Rättvik Visa alla servitörsjobb i Rättvik
2026-06-09
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Vi på Bruntegården söker extra i serveringen under sommaren.
På Bruntegården söker vi nu extra personal till serveringen under sommarsäsongen. Bruntegården är ett familjeägt hotell och restaurang på Lerdalsberget i Rättvik med milsvid utsikt över Siljan. Sedan 2013 drivs verksamheten av Magnus Ollas och restaurangen är känd för sitt fokus på lokala råvaror, avsmakningsmenyer och personligt värdskap.
Vi söker dig som:
Är glad, serviceinriktad och gillar att möta människor
Trivs i ett högt tempo
Är ansvarstagande och noggrann
Kan arbeta kvällar och helger
Har erfarenhet från restaurang/serveringPubliceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck
Gästbemötande och värdskap
Dukning och förberedelser
Kassahantering
Säkerställa att våra gäster får en minnesvärd upplevelse
Vi erbjuder:
Arbete i en av Dalarnas mest uppskattade restaurangmiljöer
Ett härligt team med stort engagemang
Möjlighet att utvecklas inom restaurang och service
Varierande arbetspass under sommarsäsongenOm tjänsten
Extra vid behov
Sommaranställning juni–augusti
Kvällar och helger ingår Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: Bruntegarden@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gastronomisk smak av Dalarna AB
(org.nr 556907-6382)
Vålsvedsvägen 51 (visa karta
)
795 35 RÄTTVIK Arbetsplats
Gastronomisk Smak Av Dalarna AB Kontakt
Ägare
Magnus Ollas Ollasmagnus@gmail.com 0704942551 Jobbnummer
9955077