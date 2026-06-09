Servering

Gastronomisk Smak Av Dalarna AB / Servitörsjobb / Rättvik
2026-06-09


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Vi på Bruntegården söker extra i serveringen under sommaren.
På Bruntegården söker vi nu extra personal till serveringen under sommarsäsongen. Bruntegården är ett familjeägt hotell och restaurang på Lerdalsberget i Rättvik med milsvid utsikt över Siljan. Sedan 2013 drivs verksamheten av Magnus Ollas och restaurangen är känd för sitt fokus på lokala råvaror, avsmakningsmenyer och personligt värdskap.
Vi söker dig som:
Är glad, serviceinriktad och gillar att möta människor
Trivs i ett högt tempo
Är ansvarstagande och noggrann
Kan arbeta kvällar och helger
Har erfarenhet från restaurang/servering

Publiceringsdatum
2026-06-09

Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck
Gästbemötande och värdskap
Dukning och förberedelser
Kassahantering
Säkerställa att våra gäster får en minnesvärd upplevelse

Vi erbjuder:
Arbete i en av Dalarnas mest uppskattade restaurangmiljöer
Ett härligt team med stort engagemang
Möjlighet att utvecklas inom restaurang och service
Varierande arbetspass under sommarsäsongen

Om tjänsten
Extra vid behov
Sommaranställning juni–augusti
Kvällar och helger ingår

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: Bruntegarden@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gastronomisk smak av Dalarna AB (org.nr 556907-6382)
Vålsvedsvägen 51 (visa karta)
795 35  RÄTTVIK

Arbetsplats
Gastronomisk Smak Av Dalarna AB

Kontakt
Ägare
Magnus Ollas
Ollasmagnus@gmail.com
0704942551

Jobbnummer
9955077

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