Servering
Manda I Ystad AB / Servitörsjobb / Ystad Visa alla servitörsjobb i Ystad
2025-08-23
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manda I Ystad AB i Ystad
, Malmö
eller i hela Sverige
Restaurang Bröderna M slog upp portarna den 3 Maj 2006 i Ystad. En mix av modern inredning med klassiska drag skapar en väldigt unik atmosfär mitt i hjärtat av Ystad.
Våran ambition är att alltid sätta gästen i centrum och erbjuda god mat med ypperlig service! Hos oss kan man äta eller bara ta något att dricka alla dagar i veckan.
Du är en framåt person som alltid sätter gästen i första rummet
Du är en problemlösare som inte är rädd för att bjuda på dig själv
Du är serviceinriktad, noggrann, flexibel och strukturerad
Du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt
Du är en bra handledare med ett härligt driv
Du ska vara stresstålig och alltid ha ett leende på läpparna
Du talar och skriver på svenska - Ta emot beställningar och svara på gästens frågor kring vår meny
Ansvara för att restaurangen alltid är presentabel och inbjudande
Säkerställa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster
Brinner du för serveringsyrket, då passar detta dig perfekt. Tveka inte att sök och bli en av oss på Bröderna M! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: info@brodernam.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Manda i Ystad AB
(org.nr 556694-7619), http://www.brodernam.com
Hamngatan 11 (visa karta
)
271 41 YSTAD Arbetsplats
Bröderna M Jobbnummer
9472649