Servering - Butcher Boys BBQ

Du kan golvet. Du gillar tempo. Du är inte rädd för tryck.
Tjena, Charlie här.
Vi söker servis till en matsal där det ska hända grejer, men det ska fortfarande sitta. Timing, energi och kvalitet är inte bonus här. Det är grundnivå.
BBQ är vår grej, men du behöver inte kunna allt från start. Det viktiga är att du är vass, villig och tar jobbet på allvar.
Hos oss handlar servis inte bara om att ta bord. Du är med och håller ihop hela skiftet. Städ, disk, plock, ordning, service, tempo, detaljer. Allt som behövs ingår. Vi jobbar som ett lag, inte som folk som pekar på varandra när det blir tryck.
Du är snabb, stabil, social och rak. Du får saker gjorda. Du ser vad som behövs innan någon behöver säga till. Och du tål att det inte alltid är gulligt och bekvämt.
Du får ett starkt team, bra gäster och en arbetsplats där du märks när du levererar.
Skicka kort om dig + CV till [din mail] eller DM. Märk: SERVIS.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@butcherboysbbq.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karstorp Konferenscenter AB (org.nr 556666-5450)
Kristallvägen 1 (visa karta)
541 42  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Butcherboysbbq

Jobbnummer
9804365

