Servera i olika miljöer över hela Stockholm
RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till allt från kommunen, hotell och festvåningar.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
Om jobbet: Vi har turen att jobba med otroligt olika typer av kunder. Allt ifrån Stockholms finaste festvåningar, banketter, roliga À la carte restauranger och härliga lunchrestauranger. Arbetsplatserna är ofta belagda i Stockholms innerstad men vissa förfrågningar kan även dyka upp utanför city. Tjänsten passar dig som vill kombinera med studier eller annat arbete.
Vem är du? Tycker du om att utvecklas, jobba i olika miljöer och gå utanför din comfort-zone? Vi söker dig som har erfarenhet från servering och/eller event. Du bemästrar att bära 3 tallrikar och bekväm med att duka och duka av bord. Erfarenhet från fatservering/Silver service är mycket meriterande men inte nödvändigt. Du har yrkesstolthet och har en attityd som är professionell men personlig.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Så ansöker du
