Servera i olika miljöer över hela Stockholm
RA Hospitality i Norden AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Norden AB i Stockholm
, Lidingö
, Södertälje
, Sigtuna
, Örebro
eller i hela Sverige
RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till allt från kommunen, hotell och festvåningar.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
Om jobbet: Vi har turen att jobba med otroligt olika typer av kunder. Allt ifrån Stockholms finaste festvåningar, banketter, roliga À la carte restauranger och härliga lunchrestauranger. Arbetsplatserna är ofta belagda i Stockholms innerstad men vissa förfrågningar kan även dyka upp utanför city. Tjänsten passar dig som vill kombinera med studier eller annat arbete.
Vem är du? Tycker du om att utvecklas, jobba i olika miljöer och gå utanför din comfort-zone? Vi söker dig som har erfarenhet från servering och/eller event. Du bemästrar att bära 3 tallrikar och bekväm med att duka och duka av bord. Erfarenhet från fatservering/Silver service är mycket meriterande men inte nödvändigt. Du har yrkesstolthet och har en attityd som är professionell men personlig.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Om du tycker om att jobba på olika arbetsplatser, kunna välja själv hur mycket eller lite du jobbar samt vill utveckla din service med kurser. Då ska du skicka in din ansökan direkt så att vi kan få träffa dig. Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9473055