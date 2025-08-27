Serigmo Care söker engagerad Verksamhetschef/ Föreståndare
2025-08-27
Serigmo care är en koncern som bedriver verksamheter inom vård, behandling och omsorg.
Vi erbjuder tjänster inom HVB, stödboende samt utsluss för vuxna. Dessa verksamheter tar emot personer med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation, lider av psykisk ohälsa eller/och har en kriminell livsstil.
Inom koncernen finns även LSS-verksamheter och korttidsboende för personer med neurologiska funktionsnedsättningar.
Våra verksamheter är geografiskt belägna i Mälardalen, Storstockholm, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.
Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden:
Lyhördhet, Engagemang, Delaktighet och Omtanke.
Vi söker en engagerad Föreståndare/ Verksamhetschef
Vi söker nu en Verksamhetschef till HVB-hemmet Bollerup, som är beläget i Tomelilla kommun. Verksamheten är tillståndspliktig och har idag 13 platser och tar emot vuxna kvinnor och män med missbruks- och beroendeproblematik. En växande målgrupp är personer med kriminella beteendemönster.
För tjänsten behöver du uppfylla IVO:s krav på föreståndare för HVB både vad det gäller utbildning och erfarenhet. Det innebär att du bör vara socionom eller ha likvärdig utbildning samt minst tre års erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen.
Du har god kunskap om gällande lagstiftning och erfarenhet av kvalitetsarbete. Som Verksamhetschef/ Föreståndare bör du även ha arbetsledarerfarenhet samt gärna ledarskapsutbildning. För tjänsten krävs även att du har B-körkort.
I Ditt uppdrag som Verksamhetschef ansvarar Du för driften Bollerup HVB vilket innebär att leda arbetet på behandlingshemmet. Du har ansvar för medarbetare, budget, kvalitet, utveckling och arbetsmiljö. I Ditt uppdrag ingår det även ett ansvar för de boende så att de får den vård och behandling som utlovas liksom att verksamheten följer gällande lagstiftning. Du har även kontakt med myndigheter, kunder (oftast socialtjänst eller kriminalvård) och anhöriga. Du kommer samarbeta med våra andra verksamheter och dess chefer. Rapportering sker direkt till områdeschef och du kommer att delta på områdesträffar varje månad.
Vi erbjuder Dig en stimulerande arbetsmiljö med både utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. Vi värnar om en trygg och säker arbetsmiljö och erbjuder friskvårdsbidrag samt intern och extern utbildning.
Vi värdesätter Dina personliga egenskaper, som gör att Du kan skapa ett bra samarbetsklimat samt viljan att inspirera och utveckla. Du känner även ett stort engagemang för dina medarbetarna och för de som vistas i verksamheten. Du är stresstålig och ansvarsfull, och ser möjligheter istället för problem.
Tillträde: snarast
Kollektivavtal: Vårdföretagarna branch E
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Anna Susi områdeschef (Har semester 3-23 september men kontrollerar e-post)
Ansökan skickas via e-post till anna.susi@serigmocare.se
Märk ansökan med "Verksamhetschef Bollerup"
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: anna.susi@serigmocare.se
Detta är ett heltidsjobb.
Bollerup Norratorp
273 94 TOMELILLA
Bollerup HVB
