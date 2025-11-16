SEO Specialist
Viva Media AB / Marknadsföringsjobb / Malmö
2025-11-16
Viva är en av Nordens främsta byråer inom digital marknadsföring, där vi kombinerar mänsklig expertis med AI och smarta verktyg för att skapa långsiktig, datadriven tillväxt för våra kunder. Vi strävar efter extremt nöjda kunder och stolta medarbetare - och vi bygger framgång genom både de resultat vi levererar och den kultur vi skapar. Idag är vi drygt 80 medarbetare med kontor i Uppsala, Malmö och Kalmar.
Är du en strategisk och tekniskt kunnig SEO-specialist som brinner för att driva organisk tillväxt? Vill du arbeta i en miljö där AI och analys spelar en central roll i SEO-arbetet? Då kan du vara vår nästa stjärna!
Om rollen
Som SEO-specialist på Viva ansvarar du för att utveckla och implementera SEO-strategier som skapar maximal synlighet och affärsvärde för våra kunder. Vi ser SEO som en affärsstrategisk disciplin där teknisk optimering, datadriven analys och innehållsstrategi samverkar för att skapa en stark digital närvaro.
I rollen kommer du att:
Ta fram och genomföra SEO-strategier med tydliga affärsmål i fokus.
Genomföra tekniska SEO-analyser, identifiera möjligheter för förbättring och optimera sidstruktur och strukturerad data.
Utföra sökordsanalyser och utveckla datadrivna innehållsstrategier.
Arbeta med digitala relationer för att stärka kundernas auktoritet och synlighet.
Implementera AI-drivna processer som ett medel för att effektivisera SEO-arbetet, stärka analysförmågan och skapa långsiktig tillväxt.
Analysera och rapportera resultat samt rekommendera nästa steg för kontinuerlig utveckling.
Vara en del av kundens hela resa genom att arbeta i ett dedikerat kundteam, nära Client Managers och andra digitala specialister, för att skapa synergieffekter och långsiktig framgång.
Vem är du?
Vi söker dig som inte bara förstår SEO, utan som ser det större sammanhanget - hur SEO driver affärer, bygger varumärken och skapar auktoritet. Du har erfarenhet av att arbeta med både teknisk SEO och innehållsdriven strategi och trivs i en roll där du kan kombinera analys med kreativ problemlösning.
Vi tror att du har:
Gedigen erfarenhet inom SEO, inklusive teknisk optimering, innehållsstrategi och digitala relationer.
Djup förståelse för Googles rankingfaktorer och hur AI kan förstärka SEO-strategier.
Erfarenhet av analysverktyg som Google Analytics, Google Search Console, SEMrush eller Ahrefs.
Förmåga att arbeta både operativt och strategiskt för att skapa affärsdrivna SEO-lösningar.
En kommunikativ och pedagogisk förmåga - du kan förklara SEO så att både kunder och kollegor förstår dess affärsvärde.
Ett datadrivet mindset - du fattar beslut baserade på insikter och analys.
En naturlig nyfikenhet på nya SEO-trender, AI och digital innovation.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Viva är vi ett team som bygger framgång tillsammans - för våra kunder, för varandra och för oss som byrå. Som SEO Specialist kliver du in i en kultur där passion, lagspel och ansvar inte bara är ord, utan en självklar del av vardagen. Vi är stolta över vår förmåga att ligga i framkant inom digital marknadsföring, där nytänkande och AI-drivna lösningar går hand i hand med affärsnytta.
Hos oss får du:
En innovativ arbetsmiljö där vi arbetar med några av Nordens mest spännande varumärken.
Möjlighet att utvecklas inom AI-drivna SEO-metoder och alltid ligga steget före branschen.
Ett starkt och samarbetsinriktat team där vi ständigt utmanar och lyfter varandra.
Frihet under ansvar - du får stort eget mandat och möjlighet att påverka din roll.
Balans mellan jobb och fritid - vi tror på långsiktighet, både i affärer och arbetsmiljö.
Om tjänsten och ansökan
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Viva Media? Skicka in din ansökan idag och låt oss skapa framtidens SEO tillsammans!
Placering: Uppsala, Kalmar, Malmö Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viva Media AB
(org.nr 556973-4675), http://vivamedia.se Arbetsplats
Viva Kontakt
Henrik Zobal henrik.zobal@vivamedia.se 070-622 03 81 Jobbnummer
9606704