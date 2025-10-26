SEO & Content Manager till Nordic Investin Group
Nordic Investin Group är en dynamisk företagsgrupp med över 20 varumärken inom utbildning, konsulting, teknik och affärsutveckling. Vårt mål är att skapa framtidens bolag - och våra varumärken exponeras både nationellt och internationellt.
Vårt marknadsteam består idag av tre engagerade kollegor, och nu söker vi en erfaren och resultatinriktad SEO & Content Manager som vill ta en central roll i att driva vår organiska tillväxt och bygga upp en stark digital närvaro på högsta nivå.
På Nordic Investin Group är människan alltid utgångspunkten. Vi tror att långsiktig framgång skapas genom att bygga starka relationer, ta ansvar och skapa miljöer där människor kan växa. Oavsett om det gäller våra studenter, konsulter, kunder eller kollegor är vårt fokus att ge varje individ rätt förutsättningar att utvecklas och lyckas. Det är människorna som gör skillnaden - och därför är de alltid kärnan i allt vi gör.
Din roll Som SEO & Content Manager blir du en nyckelspelare i vår marknadsavdelning. Du kommer inte bara producera innehåll, utan också driva den organiska tillväxten av våra varumärken och säkerställa att vi når rätt målgrupper med starkt och relevant material.
Dina ansvarsområden:
Utveckla och genomföra SEO-strategier för våra olika varumärken inom koncernen.
Skapa och optimera innehåll för webb, bloggar, sociala medier och kampanjer med fokus på sökbarhet och konvertering.
Arbeta nära marknadsteamet för att skapa en enhetlig digital kommunikation med hög genomslagskraft.
Bidra till att etablera Nordic Investin Group som en ledande aktör digitalt, både i Sverige och internationellt.
Stötta ledningen med content- och analysunderlag i samband med större strategiska projekt, investerarpresentationer och internationella samarbeten.
Vem är du? Vi söker dig som inte bara behärskar tekniska SEO-verktyg, utan även har förmågan att tänka strategiskt kring innehåll, varumärkesbyggande och digital tillväxt. Du är van att ta ansvar, leverera i högt tempo och vill vara med på en expansiv resa.Publiceringsdatum2025-10-26Kvalifikationer
Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet av SEO och content marketing, gärna från byrå eller större marknadsavdelning.
Mycket goda kunskaper i SEO-analysverktyg (t.ex. Google Analytics, Search Console, SEMrush, Ahrefs).
Erfarenhet av att planera, producera och optimera innehåll för flera varumärken parallellt.
Förmåga att skriva och anpassa innehåll för olika målgrupper och kanaler, med fokus på både synlighet och konvertering.
God förståelse för hur SEO och content samverkar med övriga marknadsföringsinsatser.
Stark analytisk förmåga kombinerad med affärsförståelse och känsla för varumärkesstrategi.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av internationell digital marknadsföring.
Kunskap inom konverteringsoptimering (CRO) och förståelse för hur innehåll påverkar kundresan.
Erfarenhet av att arbeta med AI-drivna verktyg för contentproduktion och marketing automation.
Vi erbjuder
En central roll i ett expansivt företag med internationella ambitioner.
Möjlighet att arbeta med över 20 varumärken inom olika branscher.
Ett kreativt och professionellt marknadsteam som växer och utvecklas.
Flexibel arbetsmiljö med hybridlösning.
Stora möjligheter att påverka och forma vår digitala innehållsstrategi framåt.
Rekryteringsprocess Vår rekryteringsprocess är tydlig och effektiv. Vi inleder med en kort intervju och går därefter vidare med ett mer omfattande arbetsprov kopplat till SEO och content marketing. Som en del av processen genomför vi bakgrundskontroller och tar minst tre referenser. Du behöver även skicka in exempel på tidigare SEO-resultat eller publicerat innehåll tillsammans med din ansökan. Hela processen, från första kontakt till anställningsbeslut, tar normalt 1-3 veckor om allt flyter på smidigt.
Ansökan Urval sker löpande - vi söker dig som vill växa med oss och bidra till att ta Nordic Investin Groups varumärken till nästa nivå genom SEO och content marketing. Ersättning
