Seo Expert - Rambygruppen Bygg & Måleri AB - Supportteknikerjobb i Täby

Prenumerera på nya jobb hos Rambygruppen Bygg & Måleri AB

Rambygruppen Bygg & Måleri AB / Supportteknikerjobb / Täby2021-06-30To whom it may concern,My construction company Rambygruppen Bygg & Måleri AB are currently looking for a experienced SEO - expert.You will be in charge off:Perform page optimization across our website to ensure search results are relevant and to create a positive user experience, growing our website traffic and lead volume and brand awarness.Produce content for our Social Media Platforms, including but not limited to Instagram, Facebook, Linkedin.You are:Fluent in Swedish or in EnglishÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-30Rambygruppen Bygg & Måleri ABFlygvillevägen 618367 TÄBY5839678