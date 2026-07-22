Sensory Analyst & Panel Technician till BAT i Malmö
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Är du noggrann, analytisk och trivs med att kombinera praktiskt arbete med dataanalys? Vill du arbeta i en internationell miljö där sensorisk forskning bidrar till utvecklingen av framtidens produkter? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en Sensory Analyst & Panel Technician till BAT i Malmö. I den här varierande rollen kombinerar du praktiskt stöd i den dagliga driften av sensoriska paneler (40 %) med planering, genomförande och analys av sensoriska studier tillsammans med Sensory Scientists (50 %). Resterande 10 % av rollen fokuserar på att identifiera möjligheter att utveckla sensory-verksamheten genom AI och digitalisering.
Du arbetar på plats i Malmö samtidigt som du samarbetar med ett globalt sensory-team i projekt tillsammans med kollegor världen över.
Tjänsten är ett långsiktigt heltidsuppdrag som konsult via Adecco med önskad start den 1 september. Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som Sensory Analyst & Panel Technician kommer du att arbeta med både de operativa och analytiska delarna av sensorisk forskning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Stötta den dagliga driften av flera sensoriska paneler genom att förbereda prover, kommunicera med paneldeltagare, leda panelsessioner och utbildningar samt hantera administrativa och datarelaterade uppgifter.
Driva sensoriska projekt från start till mål tillsammans med Sensory Scientists, från planering och provkoordinering till genomförande och rapportering.
Utforma försöksupplägg (DOE), programmera frågeformulär och säkerställa att studier genomförs enligt godkända protokoll och tidsplaner.
Analysera och tolka sensoriska data, ta fram rapporter och kommunicera resultat och insikter till interna intressenter.
Hantera ett stort inflöde av testförfrågningar och koordinera planeringen utifrån verksamhetens prioriteringar och operativa krav.
Bygga en djup förståelse för företagets produktkategorier för att identifiera trender och bidra med värdefulla insikter mellan olika projekt.
Stötta implementeringen av AI, digitala verktyg och kontinuerliga förbättringar för att standardisera och utveckla sensory-verksamheten.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du strukturerad, noggrann och trivs med att kombinera praktiskt laboratoriearbete med analytiska arbetsuppgifter. Du arbetar systematiskt, kan hantera flera projekt parallellt och anpassar dig enkelt till förändrade prioriteringar.
Du tycker om att arbeta med statistisk analys, enkätprogrammering och att omvandla data till meningsfulla insikter. Du är också kommunikativ och har lätt för att skapa professionella relationer med både interna intressenter och fler än 50 paneldeltagare.
Du motiveras av att driva projekt från start till mål och har ett intresse för kontinuerliga förbättringar. Du har ett öga för detaljer och tycker om att identifiera möjligheter att standardisera processer och utveckla nya arbetssätt tillsammans med kollegor i Sverige och globalt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En kandidatexamen inom sensorik, livsmedelsvetenskap, statistik, marknadsundersökningar eller annat relevant område.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office, framför allt Excel, Outlook, PowerPoint och Copilot.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att designa och genomföra sensoriska studier, konsumentundersökningar eller kliniska studier.
Erfarenhet av enkätprogrammering eller grundläggande programmering.
Erfarenhet av statistisk analys och rapportering.
Goda kunskaper i svenska.
Praktisk information
Långsiktigt heltidsuppdrag som konsult via Adecco med placering hos BAT i Malmö.
Arbetstider är måndag till fredag, kl. 09.30–17.30 under perioder då paneler genomförs och kl. 09.00–17.00 övriga dagar.
Rollen är huvudsakligen placerad på kontoret i Malmö, med viss möjlighet till arbete hemifrån beroende på verksamhetens behov. Kontaktuppgifter för detta jobb
Bakgrundskontroll samt drog- och alkoholtest genomförs som en del av rekryteringsprocessen.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Artemis Nikpour via artemis.nikpour@adecco.se
Har du frågor kring registrering är du välkommen att kontakta Adecco Support på info@adecco.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant Consultant Manager
Artemis Nikpour Artemis.Nikpour@adecco.se Jobbnummer
10009301