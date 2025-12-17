Sensoranalytiker
2025-12-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Försvarsmaktens cyberförsvar ingår som en integrerad del i det militära försvaret och utgör en militärstrategisk resurs. Cyberförsvaret har förmåga att genomföra offensiva och defensiva cyberoperationer samt att upptäcka, identifiera och avvärja hot från de mest kvalificerade aktörerna. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
2. Cyberförsvarsförbandet är en del av Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid i cyberdomänen. Vi försvarar Försvarsmaktens ledningsstödsystem genom både proaktiv uppsökande verksamhet och reaktiv hantering av IT-säkerhetsincidenter. Våra dimensionerade motståndare har stora resurser och hög kompetens vilket ställer höga krav på oss som ska skydda systemen. 2. Cyberförsvarsförbandet genomför dygnet runt året om cyberoperationer för att skydda Sverige och våra allierade. Våra medarbetare tillhör Sveriges spjutsspets inom cyberförsvar och förbandet har stort fokus på att de som arbetar hos oss ska trivas och och ha möjlighet att få använda sin kompetens.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi arbetar utefter Försvarsmaktens doktrinansats Cyberförsvar. Doktrinansats Cyberförsvar
I rollen ingår att arbeta med:
Fördjupad övervakning av försvarsmaktens viktigaste system. Utveckla detektioner som medför att antagonistiska angrepp förhindras. Finna sårbarheter och rekommendera åtgärder till högre chef eller systemägare. Som en del i vardagen ingår även nära samarbete som medför att incidenthantering och threat hunting kan genomföras med bästa möjliga underlag. Som sensoranalytiker kommer du därtill behöva kunna hantera CTI- och vissa forensiska uppgifter. Sensoranalytikern är starkt bidragande till att kunna genomföra förbandets cyberoperationer. Kompetensutveckling, övning och träning kommer att vara en naturlig del av tjänsten. Du kommer även att vara del av förbandets pågående projekt där din specifika kompetens passar in. Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
• Civilingenjör inom Data/IT, Cybersoldatsutbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 7 års arbetslivserfarenhet inom cybersäkerhet ex övervakning, detektionsutveckling eller incidenthantering
• Erfarenhet av loggananlys (ELK-stack eller motsvarande) eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av säkerhets- och penetrationstester
• Erfarenhet av Threat Hunting
• Erfarenhet från t.ex CERT- eller SOC-verksamhet, red/blue-teaming eller liknande
• Kunskaper om nätverk och operativsystem
• Andra djupa kunskaper relaterade till cybersäkerhetDina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker har ett högt säkerhetsmedvetande. Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du är vetgirig och håller dig uppdaterad inom ditt arbetsområde. Du är samarbetsorienterad och värdesätter styrkan i att arbeta i ett lag och mot gemensamma mål. Vi har höga förväntningar på de som arbetar hos oss, samtidigt som vi kommer att ge de verktyg och utbildningar du behöver för att ha bästa förutsättningarna för att utvecklas. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig
Ett viktigt och stimulerande arbete där du bidrar till Sveriges säkerhet. Möjlighet att arbeta i en miljö som är i absoluta framkanten. Inom Försvarsmaktens cyberförsvar erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan vidareutvecklas i din roll och få de förutsättningarna som krävs för att du ska lyckas med ditt uppdrag. En arbetsplats som präglas av stark gemenskap och har stort fokus på balans mellan arbete och privatliv. Möjlighet att träna upp till 3 timmar i veckan under arbetstid.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos 2.Cyberförsvarsförbandet för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid förbandet som omfattas av sekretess. För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Tjänsten har kombattantstatus vilket innebär att du skall kunna hantera och bruka vapen. Denna utbildning får du hos oss.
En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Urvalsprocessen kommer att kompletteras med arbetspsykologiska tester.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på: 2.cff-rekrytering@mil.se
Välkommen in med din ansökan senast 1 februari. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Ansökan skickas till: 2.cff-rekrytering@mil.se
Ansökan skickas till: 2.cff-rekrytering@mil.se, ange referens 2626 på din ansökan.

• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
