Seniort ledningsstöd inom teknisk utredning
Avaron AB / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en strategiskt viktig roll i en komplex utredning kopplad till en driftsatt spårvägsanläggning där fel i elanläggningens funktion behöver analyseras och omsättas till välgrundade nästa steg. Här blir du länken mellan verksamheten och specialistkompetens inom elkraft, likspänning och spårvägskonstruktioner, med uppgiften att skapa struktur, riktning och förtroende i ett arbete där teknik, ansvar, ekonomi, miljö och juridik möts.
Du arbetar i en politiskt styrd organisation och stöttar både tjänstepersoner och beslutsfattare med tydliga bedömningar och sammanhang. Rollen kräver att du kan ta in stora mängder underlag, se helheten och samtidigt förstå vad som är avgörande i detaljerna. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill använda din seniora erfarenhet i ett uppdrag med stor påverkan på framtida robust och säker drift.
ArbetsuppgifterDu koordinerar utredningsarbetet på övergripande nivå och säkerställer att organisationens intressen tas tillvara.
Du fungerar som gränssnitt mellan beställaren och underkonsulter med specialistkompetens inom elanläggning för spårväg.
Du följer upp och presenterar aktuell utredningsstatus på ett tydligt och beslutsrelevant sätt.
Du granskar relevanta tekniska och avtalsmässiga handlingar och drar väsentliga slutsatser kring ansvar och möjliga åtgärder.
Du stödjer jurister och tjänstepersoner med sakkunnig vägledning i tekniska och avtalsrelaterade frågor.
Du tar fram och sammanställer underlag för bedömningar, ställningstaganden och eventuella fortsatta insatser.
Du förklarar komplexa tekniska utredningsresultat så att de blir användbara för ledning, politisk nivå och andra berörda funktioner.
Du håller ihop frågeställningar som rör exempelvis el, teknik, ekonomi, miljö och juridik och skapar framdrift mellan olika intressenter.
KravHögre utbildning, civilingenjör inom elkraft eller motsvarande.
Personlig och mångårig erfarenhet från ledande befattning i större projektorganisation (> 30 konsulter).
Erfarenhet från uppdrag i offentlig förvaltning med politiskt styrd organisation.
Personlig erfarenhet av styrning och projektgenomförande av stora projekt (> 200 milj kr) där du har haft ett uttalat ansvar för det färdiga resultatet.
Stort kontaktnät av specialistkompetens inom elkraft, likspänning och spårvägskonstruktioner.
Förmåga att granska omfattande dokumentation och dra väsentliga slutsatser i tekniska och avtalsmässiga frågor.
Förmåga att sammanställa och kommunicera komplexa utredningsresultat tydligt för beslutsfattare och andra berörda funktioner.
Möjlighet att vara på plats vid behov.
Förmåga att arbeta med sekretessbelagd information under sekretessförbindelse.
Förmåga att ta fram dokument och andra digitala leveranser enligt DOS-lagens krav på tillgänglighet.
MeriterandeErfarenhet av elanläggning i spårvägsprojekt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8043113-2093704". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
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222 21 LUND Jobbnummer
9997695