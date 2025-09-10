Seniorhandläggare till Barn och ungdom
2025-09-10
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Som seniorhandläggare hos oss får du både utvecklas i din egen kompetens och samtidigt stötta kollegor genom coachning, workshops och utbildningar. Vi erbjuder en tillitsbaserad arbetsplats med starkt kollegialt stöd, extern handledning och när verksamheten tillåter möjlighet till hemarbete två dagar i veckan. Hos oss arbetar du i en verksamhet där barnens rättigheter alltid står i centrum och där din expertis gör konkret skillnad för barn och unga.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som seniorhandläggare får du möjlighet att växa i din roll och samtidigt vara ett stöd i det praktiska sociala arbetet likväl som i handläggningsprocessen. Du arbetar på uppdrag och vägleds av teamledare. Det är teamledare som fördelar ärenden men det är ditt uppdrag att vara med och omsätta vägledningen i praktiken, coacha socialsekreterarna utifrån deras behov samt är med och bidrar praktiskt i komplexa ärenden.I tjänsten utvecklas du dessutom genom att till viss del handlägga egna ärenden, vilka är komplexa och kräver din expertis. Du kan i dessa ärenden samgå med en kollega/medhandläggare. En annan del av din tjänst och funktion som seniorhandläggare är att du stöttar både nya och erfarna kollegor i handläggningen. Du är genom din roll en viktig del i att introducera nya medarbetare och du bidrar till kvalitet och kompetensutveckling på enheten genom att exempelvis hålla i workshops och utbildningar. Om du är intresserad av processföring i domstol så finns det möjlighet att göra även det.I din introduktion får du en fördjupande utbildning i LVU-processen eller inom andra delar du eller verksamheten har behov av. Vi har extern handledning en gång i månaden i mindre grupper utanför arbetsplatsen. Genom din goda kommunikationsförmåga har du fallenhet för att både ge och ta feedback för att utveckla kvaliteten både på individ- och verksamhetsnivå. Du ingår i gruppen för seniorhandläggare där ni kan utbyta erfarenheter och kunskap med varandra.
Din kompetens
Vi söker dig som är färdigutbildad socionom eller har relevant utbildning och är validerad sedan tidigare. Du är självständig i ditt arbete och kan på egen hand driva en LVU-process såväl som en process efter begäran om vårdens upphörande. Dokumentation är en stor del av arbetet och du har därför lätt för att kommunicera på ett tydligt sätt och har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
För att trivas i rollen är det viktigt att du är flexibel, ansvarstagande, noggrann samt att du kan ha fokus på flera saker samtidigt och har förmågan att prioritera. Eftersom samverkan med andra instanser är en stor del av arbetet ser vi gärna att du bidrar med nya infallsvinklar och idéer. Eftersom du ibland kan komma att behöva använda bil i tjänsten så behöver du ha B-körkort.
Vi erbjuder
Hos oss får du en tillitsbaserad arbetsplats med ett starkt kollegialt stöd. Vi är stolta över att varje dag göra skillnad för barn och unga med en hög grad av rättssäkerhet.Barn och ungdom består av tre lika stora enheter som alla jobbar mot samma mål. Varje enhet har en enhetschef, fyra teamledare, en till två seniorhandläggare och ska vara ett tjugotal socialsekreterare och biträdande socialsekreterare. Vi arbetar enhetsvis men när det behövs arbetar vi tillsammans över enhetsgränserna. Hos oss finns möjlighet till hemarbete två dagar i veckan.Vi sitter i Socialtjänstens hus, precis vid stationsområdet. Här sitter alla myndighetsutövande enheter i individ- och familjeförvaltningen. Närheten till varandra underlättar i samverkan för att våra klienter ska kunna få den bästa möjliga hjälpen.
Här kan du läsa intervjuer med personer som idag arbetar på socialtjänsten https://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-inom-socialtansten-2.html
gärna Individ- och familjeförvaltningen på Instagram: https://www.instagram.com/iffvasteras/
(https://www.instagram.com/iffvasteras/)
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
