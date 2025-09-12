Seniorhandläggare till barn och unga i Centrum
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag.
Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser.
Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov.
Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad för barn och unga - och arbeta i en roll där du verkligen kan påverka?
Vårt fokus på att utveckla vårt team gör att vi nu söker ytterligare två seniora socialsekreterare för tillsvidareanställning som med sin erfarenhet och drivkraft vill ta vägledande roller i vårt arbete hos oss på Barn och unga i Centrum. Här får du inte bara möjligheten att rikta in dig mot ärenden med mer komplex karaktär, du får också stort handlingsutrymme att göra skillnad för barn och unga.
Du arbetar både med att handlägga egna ärenden och med att stötta mindre erfarna kollegor i deras arbete. Tjänsterna är relativt nya hos oss och är en del av en satsning för att skapa attraktiva karriärvägar, utveckla arbetsmiljön och möjliggöra ett utökat stöd till våra nya socialsekreterare.
Vad innebär jobbet?
Arbetet innebär att du handlägger ärenden med stöd av SoL och LVU för barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år.
Som seniorhandläggare får du en nyckelroll i vårt team. Ditt fokus ligger på att handlägga ärenden av mer komplex karaktär där din erfarenhet och förmåga att hitta lösningar verkligen utnyttjas. Utifrån tjänstens utformning ges du både tid och utrymme att arbeta med dessa ärenden på ett tillfredsställande sätt.
Du arbetar också nära våra mindre erfarna kollegor, där du stöttar, vägleder och delar med dig av din kunskap för att bidra till deras utveckling inom myndighetsutövning.
Du får stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka hur vi bäst arbetar för att möta barnens och familjernas behov. I vår enhet värderar vi samarbete högt - vi tar ansvar för varandra och arbetar tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Med stöd från kollegor, arbetsledning och en strukturerad organisation får du både stabilitet och frihet att använda din kompetens på bästa sätt.
Vi har tydliga arbetsmetoder med BBIC som grund och satsar nu på att implementera Signs of Safety, där vi jobbar aktivt för att involvera nätverket och undersöka familjens egna förslag till lösningar samtidigt som vi aldrig tummar på barnens skydd.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där:
• Din erfarenhet och ditt engagemang värdesätts högt.
• Du får arbeta med stor frihet inom tydliga ramar, med utrymme att själv påverka både enskilda ärenden och vårt arbetssätt i stort.
• Samarbete och stöd är centrala delar av vår kultur - vi hjälps åt och stöttar varandra i både det dagliga och i utmanande situationer.
• Du får utvecklas genom handledning och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen.
Du har minst 5 års erfarenhet av arbete med barn och unga inom socialtjänsten med de huvudsakliga arbetsuppgifterna att bedriva utrednings- och uppföljningsarbete.
Du har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och utgår alltid från barns rättigheter.
Du har mycket goda kunskaper i lagstiftningen kring SoL och LVU och har arbetat med BBIC (Barns Behov i Centrum). Vi ser också att du har en god förmåga att utreda, dokumentera och följa upp insatser.
För tjänsten är det meriterande om du har B-körkort. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Treserva samt om du har erfarenhet av arbete enligt Signs of Safety.
Som person är du bra på att samarbeta och trivs i ett team, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt, driva processer och fatta egna beslut. Du är trygg i dig själv och i din roll som socialsekreterare. Din kommunikativa förmåga gör att du möter människor med respekt och hanterar även svåra samtal på ett professionellt sätt. Du har ett lösningsorienterat och positivt förhållningssätt, och du värdesätter samverkan för att skapa det bästa stödet för varje individ.
För att lyckas i rollen behöver du kunna strukturera och prioritera ditt arbete väl. Du balanserar klientmöten, dokumentation och samverkan på ett sätt som bidrar till kvalitet i verksamheten.
Har vi väckt ditt intresse? Kul! Du är varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Giltigt utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas för arbetsgivaren inför erbjudande om anställning.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277504". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Kontakt
Enhetschef
Susanne Linder susanne.linder@socialcentrum.goteborg.se 031-365 38 62 Jobbnummer
9506982