Seniora undersköterskor sökes till Nacka seniorcenter
2025-12-09
Vill du använda din livserfarenhet på ett meningsfullt sätt och bidra till en trygg och värdefull vardag? Då är Nacka seniorcenter platsen för dig.
Ditt uppdrag
Våra fyra hemtrevliga seniorcenter i Finntorp, Ektorp, Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo är mötesplatser där omtanke, gemenskap och kvalitet står i centrum. Här finns somatiska och demensavdelningar, sociala aktiviteter, dagverksamhet. Det finns kök på varje boende med egna kockar och måltids biträden som lagar mat från grunden. Utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt skapar vi en trygg miljö där delaktighet och individens behov styr insatserna. Läs mer på Nackas hemsida, Nackas hemsida.
Vi skapar en trygg och positiv miljö där varje individ är viktig. Som senior undersköterska blir du en betydelsefull del av detta arbete. Du hjälper äldre att leva ett värdigt liv och känna trygghet. Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar bland annat omvårdnad, medicindelegering, enklare sårvård, tillsyn, larmhantering och dokumentation.
Arbetstider: dag, kväll, helg (07:00-21:00) eller natt (21:00-07:00).
Som vikarie tar du över en ordinaries medarbetares fasta schema. Sommarperioden börjar i mitten på juni till slutet av september.
Din erfarenhet
Krav:
• Mycket god svenska i tal och skrift
• Minst 55 år
• Erfarenhet av äldreomsorg eller omsorg
• Utbildning inom vård och omsorg
Meriterande:
- Erfarenhet av somatiska och demenspatienter
- Dokumentations- och datorvana
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och har en naturlig känsla för service. Du har god fysisk förmåga och ett stort hjärta för äldre - hos oss gör din erfarenhet och trygghet stor skillnad.
Vi erbjuder
Som timvikarie är du anställd av Stab kompetensförsörjning som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat. I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Inför anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ utdraget för skola och förskola och välj gärna det digitala alternativet för snabbare hantering.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev. Din ansökan bedöms utifrån CV och frågor du besvarar vid ansökan. Se till att ditt CV tydligt visar arbetsperioder och arbetsuppgifter. Rekryteringsprocessen omfattar gruppintervju och referenstagning, och urval sker löpande. Vill du bli en del av Nacka kommun? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Mithoo Theander mithoo.theander@nacka.se 08-718 87 05 Jobbnummer
9635610