Seniora systemutvecklare söks till brottsbekämpande system
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Hos oss får du arbeta med ett komplext och affärskritiskt system med många användare och integrationer, där funktion, tillgänglighet, prestanda och säkerhet alltid står i fokus.
" Det är givande att jobba med en samhällsbidragande verksamhet som polisens. Man är nära verkligheten. Det är en stor organisation som innebär både möjligheter och utmaningar." - Teammedlem.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
IT-miljön på polisens IT-avdelning är unik. Den är stor och komplex vilket skapar en varierande och utmanande vardag där vi står inför en händelserik tid med mycket nyutveckling. Du och dina kollegor arbetar tillsammans kring arkitektur och implementering med uppdraget att skapa ett utredningssystem i världsklass. Rollen innebär ett stort ansvar - inte bara för utveckling, utan även för driftplattform, teknik och kompetens - vilket ger dig en unik möjlighet att påverka mer än i många andra stora organisationer.
På vår IT-avdelning ansvarar alla grupper för hela produktens livscykel, det vill säga både nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning. En arbetsdag kan innebära allt från att du deltar i behovs-/kravarbetet där du med dina idéer bidrar till lösningar till att du utvecklar nya förmågor, vårdar nuvarande system eller löser kritiska säkerhetsproblem. Här utmanas vi ständigt i att tänka nytt då vi har en komplex problemdomän med höga krav på tillgänglighet, tillförlitlighet och prestanda. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Flerårig relevant erfarenhet inom systemutveckling med fokus på Java.
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig.
Goda kunskaper i svenska
Svenskt medborgarskap
Det är därutöver meriterande om du har dokumenterad erfarenhet inom ett eller flera områden nedan:
Av att arbeta i ledande roller exempelvis Tech Lead/ Lead Developer
Plattform/backend (Linux, Jboss-servrar, API:er, Maven)
Kritiska system med komplexa integrationer
SQL-databaser
CI/CD pipelines som körs på Jenkins
GitOps, Bitbucket
Kubernetes/OpenShift
SpringBoot och microtjänster Dina personliga egenskaper
Hos oss arbetar du i ett agilt självorganiserande team med stora möjligheter att påverka din vardag. Vi ser att du är en person som har förmågan att identifiera möjligheter och förbättringsområden i vår ständigt föränderliga miljö, uppmärksamma dessa och sedan ta ansvar att dessa omhändertas. Du är en nyfiken och drivande lagspelare som har lätt för att kommunicera och samarbeta. Vår målsättning är att leverera rätt sak i rätt tid och genom kunskapsdelning och gemensam rörelse framåt både inom teknik och arbetssätt ständigt utmana oss själva. För oss är det viktigt att du är rätt person och att du vill utvecklas tillsammans med oss.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: 0105639192
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Marcuz Edlund Tysk, Marcuz.edlund-tysk@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort:Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Systemutvecklare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor kortfattat som en del av din ansökan.
1. Ledande roller (tech lead/lead developer)
• Kan du beskriva din erfarenhet av att arbeta i en ledande teknisk roll, exempelvis som tech lead eller lead developer?
2. Plattform/backend (Linux, JBoss, API:er, Maven)
• Vilken erfarenhet har du av backendutveckling och plattformsarbete inom exempelvis Linux, JBoss-servrar, API-utveckling och byggverktyg som Maven?
3. Komplexa integrationer
• Kan du ge exempel på komplexa integrationer du har arbetat med? Vilka tekniker användes och vilken roll hade du i implementationen?
4. SQL-databaser
• Hur ser din erfarenhet ut av att arbeta med SQL-databaser?
5. CI/CD pipelines (Jenkins)
• Har du arbetat med CI/CD-pipelines i Jenkins? Beskriv hur du har satt upp, underhållit eller förbättrat dessa flöden.
6. GitOps, Bitbucket
• Vilken erfarenhet har du av GitOps-principer och versionshantering i exempelvis Bitbucket?
7. Kubernetes/OpenShift
• Beskriv din erfarenhet av containerorkestrering med Kubernetes eller OpenShift. Vilka typer av applikationer har du driftat eller utvecklat i dessa miljöer?
8. Spring Boot och mikrotjänster
• Vilken erfarenhet har du av att utveckla applikationer med Spring Boot och mikrotjänstarkitektur?
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 18/5 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A239.617/2026 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
