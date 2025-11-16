Seniora greenkepers för säsongsarbete 2026
2025-11-16
Särö Golf Club är en levande och familjär klubb med stolta traditioner och framtidstro. Här hittar du två unika banor - Särö 54, Sveriges vackraste korthålsbana, och Särö 70, en storslagen skogsbana med utsikt över Stallviken.
Dessutom har vi Särö Range center - en modern träningsanläggning, där både nybörjare, amatörgolfare och elitspelare utvecklas varje dag.
Vi söker nu två självgående och erfarna banarbetare som tillsammans med vår ordinarie greenkeeper vill vara med och vårda vår bana och se till att både medlemmar och gäster får en upplevelse i världsklass under säsongen 2026! Är du rätt person för jobbet?
Vi söker dig som:
• Är social, engagerad och har en positiv inställning
• Trivs med att jobba fysiskt, utomhus och är morgonpigg (då arbetet innebär tidiga morgnar)
• Är detaljfokuserad och driven med hög arbetsmoral
• Har gedigen och dokumenterad erfarenhet av arbete på golfbana
• Har B-körkort
Vi erbjuder:
• Tjänster med kollektivavtal och en trygg arbetsplats
• En omväxlande och rolig arbetsmiljö ¨ där du får vara en del av ett härligt team
• Arbetstiden är förlagd på vardagar, med schemalagd helgtjänstgöring
Anställningen är en säsongsanställning som längst t.o.m. 31 oktober 2026.
Låter detta lockande?
Skicka din ansökan till kansli@sarogc.se
Välkommen till ett jobb där du får vara med och skapa härliga golfupplevelser! Ansökningarna hanteras löpande då vi gärna ser ett snabbt tillträde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: kansli@sarogc.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Greenkeepers 2026".
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.sarogolfclub.se
För detta jobb krävs körkort.
Särö Golf Club Kontakt
Maria Dahlberg mariahdahlberg@gmail.com 0709623318
9606718