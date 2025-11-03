Senior Windows Tekniker med inriktning Citrix
Kriminalvården, Sektionen för Infrastrukturtjänster / Supportteknikerjobb / Norrköping Visa alla supportteknikerjobb i Norrköping
2025-11-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för Infrastrukturtjänster i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Gruppen Servertjänster är ett nytt team som består av en stabil stomme av IT-tekniker, systemansvarig och Tekniska Arkitekter. Vi ansvarar för Kriminalvårdens virtualisering och kringliggande system. Kriminalvården är under kraftig expansion och vi behöver planera för en miljö som uppfyller både dagens och morgondagens krav.
Som en del av denna grupp jobbar du med positiva, engagerade och kunniga kollegor som har ett starkt driv att göra ett bra jobb och nytta för vår verksamhet. Gruppen jobbar tillsammans med att myndigheten ska ha moderna, användarvänliga och säkra lösningar som underlättar vardagen för vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu flera nya kollegor för att stärka vårt citrix team i den Windows-baserade delen. Vi söker dig som är en skicklig och engagerad IT-tekniker som vill stödja och underhålla våra servar och kringliggande stödsystem. Som IT-tekniker kommer du att vara ansvarig för att säkerställa att servermiljön fungerar korrekt och effektivt för våra användare. Du kommer att arbeta nära andra teammedlemmar och externa partners för att lösa tekniska problem och implementera förbättringar i systemet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar ett stort ansvar för dina uppgifter och processer. Du strukturerar ditt arbete och driver dina processer framåt med gott resultat. Vidare är du noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du har en god förmåga att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar vilket gör att du lätt löser komplicerade problem. Slutligen har du en hög samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du är lyhörd och tydlig i din kommunikation och lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett stort intresse och en fallenhet i att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta bästa möjliga lösning.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig arbetslivserfarenhet och djup kunskap inom Windows server i en komplex IT-infrastruktur
* Erfarenhet av att producera teknisk dokumentation
* Mycket god kunskap av Microsoft infrastrukturtjänster
* Kunskap kring IT-säkerhet, inkl. stödsystem
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom Citrix administration
* Utbildning inom specifika/avgränsade IT infrastruktur områden, t.ex. produktutbildningar som är applicerbara för tjänsten
* Erfarenhet av säkerhetstekniska frågor
* Erfarenhet av Enterprise IT-miljöer
* Erfarenhet av processdrivet arbete
* Erfarenhet av arbete med Microsoft infrastrukturtjänster
* Erfarenhet av arbete med ITIL
* Erfarenhet av VMware Vcenter
* Erfarenhet av Citrix infrastruktur administration
* Kunskap om nätverk och kommunikationsteknik
* Kunskap om olika lagringslösningar
* Kunskap om Citrix multisession desktop samt singel user desktop miljö
* Kunskap om Powershell
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för Infrastrukturtjänster Kontakt
Gruppchef, Sektionen för infrastrukturtjänster
Lieanne Sandelius Lieanne.Sandelius@kriminalvarden.se 0766-973310 Jobbnummer
9584646