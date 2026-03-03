Senior Webbprojektledare/ Webbansvarig till branschorganisation

Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Wise Marketing hos vår kund inom branschorganisation. Uppdraget är på heltid 4 månader med start omgående och med stor möjlighet till förlängning.
Du kommer till en energifylld arbetsplats med kontoret placerat i fina lokaler i centrala Stockholm. Rollen rapporterar till Kommunikationschef och du har möjlighet att arbeta på distans 2 dagar i veckan.
Om rollen
Vi befinner oss i slutfasen av ett affärskritiskt webbprojekt med migration från WordPress till Optimizely, integration mot NetSuite samt införande av lärplattformen Eurekos. Lansering sker 1 maj i samband med nytt medlemserbjudande. Nu söker vi en erfaren och trygg Webbansvarig som kan säkra leverans. Detta är inte en traditionell webbredaktörsroll utan ett leveransansvar i ett affärskritiskt skede.

Dina arbetsuppgifter
Du tar över i projektets slutskede och ansvarar för att:

Driva och kvalitetssäkra CMS migration till Optimizely

Projektleda integrationer mellan Optimizely, NetSuite och Eurekos i dialog med IT-projektledare och externa leverantörer

Planera och genomföra go live under tidspress

Leda och kravställa extern utvecklingspartner

Prioritera, hantera risker och fatta beslut i komplex miljö

Du är navet mellan verksamhet, kommunikation, IT och leverantörer.

Vi ser gärna att du har/är:

Erfarenhet av CMS migration

Erfarenhet av systemintegrationer mellan CMS, CRM och LMS

Genomfört go live projekt med hög affärspåverkan

Vana att kravställa och leda extern utvecklingspartner

För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa framdrift mellan olika intressenter. Du är strukturerad, beslutsför och trygg i dialog med både tekniska specialister och verksamhet. Du skapar tydlighet, bygger förtroende och driver arbetet framåt även i tidspressade situationer.
Din ansökan
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist gabriella.olaison@wise.se eller konsultchef maggie.klingenstierna@wise.se.

