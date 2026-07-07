Senior VMware-konsult
Eccera Professionals AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Till ett uppdrag hos vår kund i Stockholm söker vi en Senior VMware-konsult som ska ansvara för att designa, vidareutveckla och säkerställa en stabil, säker och effektiv virtualiserings- och molninfrastruktur. Du arbetar med hela livscykeln för IT-infrastruktur; från arkitektur och implementation till drift, automation och kontinuerlig förbättring.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om rollen
Rollen passar dig som har minst 5 års djupgående erfarenhet av VMware, kombinerat med flera års tidigare arbete inom IT-infrastruktur, exempelvis inom drift, systemadministration eller datacenter. Du har ett starkt helhetsperspektiv och trivs i miljöer där automation, skalbarhet och stabilitet är affärskritiska.
Du ansvarar för VMware-plattformens centrala komponenter och arbetar aktivt med orkestrering, självbetjäning och standardisering genom moderna verktyg och arbetssätt. Du blir en nyckelperson i uppgraderingar, migreringar och vidareutveckling av infrastrukturen, samt samarbetar tätt med nätverk, säkerhet, applikation och andra tekniska team.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Designa, administrera och optimera VMware-miljöer i komplexa IT-landskap
Arbeta med automation och orkestrering av IT-infrastruktur
Implementera och vidareutveckla lösningar baserade på VMware Aria Automation och Aria Orchestrator
Ansvara för virtualiserade nätverkslösningar med VMware NSX-T
Arbeta med VMware vCloud Director i leverans- och tjänsteorienterade miljöer
Säkerställa kontinuitet och återställning med VMware SRM / Live Recovery
Planera och genomföra uppgraderingar, migreringar och förbättringsinitiativ'
Automatisera drift och leverans med hjälp av script och versionshantering
Samarbeta med andra team och fungera som teknisk expert och rådgivareProfilKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av arbete med VMware i större eller affärskritiska miljöer
Tidigare flerårig erfarenhet av arbete inom IT-infrastruktur eller systemdrift
Mycket goda kunskaper inom automation och orkestrering av IT-infrastruktur
Mycket goda kunskaper inom:
• VMware Aria Automation
• VMware Aria Orchestrator
• VMware vCloud Director
• VMware NSX-T
• VMware SRM / Live Recovery
Goda kunskaper i Git (GitHub/GitLab)
Goda kunskaper i PowerShell
Goda kunskaper i JavaScript
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av större datacenter- eller molnmiljöer
Certifieringar inom VMware (t.ex. VCP, VCAP)
Erfarenhet av CI/CD-kopplingar mot infrastruktur
Vana att arbeta enligt DevOps- eller plattformsprinciper
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
111 35 STOCKHOLM Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Julieth Escobar julieth.escobar@eccera.com +46734159387 Jobbnummer
9995499