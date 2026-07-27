Senior virtualiseringsexpert - VMware Cloud Foundation (VCF)
Skatteverket / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-07-27
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Vill du vara med och bygga Sveriges mest samhällskritiska privata moln? Skatteverket befinner sig i en unik expansionsfas där vi inte bara utvecklar vår egen IT – vi bygger och levererar infrastrukturtjänster till flera myndigheter i Sverige. Just nu utvecklar vi nästa generations privata molnplattform baserat på VMware Cloud Foundation (VCF), samtidigt som vi etablerar en AI‐verkstad för både intern och extern användning.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Vi söker nu en senior virtualiseringsexpert som vill vara med och designa, bygga och vidareutveckla en plattform som gör verklig skillnad för offentlig sektor. Du blir en del av avdelningen Skatteverkets tekniska tjänster (STT) med cirka 500 medarbetare. Du ingår i ett specialistteam inom server, virtualisering och lagring som ansvarar för våra plattformar.
I rollen arbetar du nära plattformens kärna och får en viktig position i att driva den tekniska utvecklingen framåt.
Design, implementation och vidareutveckling av VMware Cloud Foundation (VCF)
Bygga och vidareutveckla vår privata molnplattform för multi‐tenant‐leverans
Driva automatisering och standardisering av plattformstjänster
Samarbeta nära andra teknikområden (lagring, nätverk, säkerhet, backup och plattform)
Bidra till arkitektur, tekniska vägval och långsiktig utveckling
Vi erbjuder mycket goda semester-och tjänstepensionsvillkor samt förmåner för dig som är förälder. Vi är en stor IT-avdelning med cirka 1500 medarbetare, utvecklingsmöjligheterna är med andra ord många! I din anställning ingår flextid och det är en självklarhet för oss att du har balans mellan arbete och fritid.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss
Placeringsort är Göteborg, Malmö eller Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, vilket innebär att du uttrycker dig på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift
Du ska även ha:
flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av VMware‐baserad virtualisering i större miljöer
flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete med VMware Cloud Foundation (VCF)
aktuell erfarenhet av affärskritisk infrastruktur
aktuell erfarenhet och förståelse för private cloud‐arkitektur och plattformstänk
Det är önskvärt om du har erfarenhet av VMware NSX. Det är även önskvärt om du har erfarenhet av nätverk, containerteknik och Infrastructure as Code samt Disaster Recovery och resiliency‐design.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader./Anställningen är tidsbegränsad till och med dag, månad, år.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Ansvariga kontaktpersoner har begränsad tillgänglighet under semesterperioden. Om du önskar komma i kontakt med någon av oss, maila oss gärna så hjälper vi dig vidare. Intervjuer planeras att genomföras under vecka 36 och 37.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sturegatan 4 Sundbyberg (visa karta
)
172 31 SUNDBYBERG Arbetsplats
Skatteverket Kontakt
Frida Hörnquist, hr-specialist frida.hornquist@skatteverket.se Jobbnummer
10012616