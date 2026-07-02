Senior Video & Content Producer
Miss Mary Of Sweden AB / Kulturjobb / Borås Visa alla kulturjobb i Borås
2026-07-02
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Det handlar inte om att skapa snygga filmer. Det handlar om att skapa innehåll som fungerar.
Miss Mary of Sweden är på en resa från traditionell marknadsavdelning till modernt content- och tillväxtteam. Vi har tredubblat vår storlek de senaste fem åren – och nu söker vi en Senior Video & Content Producer som vill vara med och bygga nästa kapitel.
Det här är rollen för dig som kombinerar teknisk spetskompetens med ett genuint kommersiellt tänk. Som förstår att det vackraste klippet i världen är värdelöst om det inte levererar. Som ser att kapaciteten i ett snabbväxande team avgörs av system – inte av enskilda filmer. Och som vill vara med och sätta standarden för hur Miss Mary kommunicerar med sina kunder i framtiden, på marknader över hela världen.
Om rollen
Du spelar en nyckelroll i att höja kvaliteten, effektiviteten och den kreativa nivån i vårt innehåll. Det innebär inte bara att producera – det innebär att bygga strukturer, utveckla arbetssätt och vara den tekniska ryggraden i ett team som växer snabbt. Kreativ riktning och koncept ägs av Senior Art Director; du äger det tekniska utförandet, produktions kvaliteten och processerna som gör att hela teamet kan leverera mer och bättre.
Du arbetar nära Senior Art Director, Performance, CRM och Brand och har stor frihet att påverka hur vi producerar och distribuerar innehåll framåt – inklusive för våra internationella marknader.
I praktiken innebär det att du:
Ansvarar för och driver mer avancerad videoproduktion, inklusive motion graphics
Utvecklar mallar, arbetsflöden och effektiva produktionsprocesser som höjer hela teamets kapacitet.
Skapar innehåll för Meta, CRM, webb och kampanjer – anpassat för rätt plattform, format och marknad.
Bidrar med teknisk spetskompetens inom video, ljud, color grading och motion graphics.
Bygger återanvändbara tillgångar och skalar innehåll för flera marknader, med stöd av AI och automation.
Stöttar och inspirerar teamet att nå en högre kreativ och teknisk nivå.
Vi söker dig som
Behärskar Premiere Pro på avancerad nivå och har god erfarenhet av After Effects eller motsvarande för motion graphics.
Har gedigen erfarenhet av color grading och ljudbearbetning.
Har ett tränat öga för storytelling, pacing och visuellt uttryck – du vet exakt varför ett klipp fungerar eller inte, och kan åtgärda det.
Förstår hur innehåll behöver anpassas och optimeras för olika plattformar, format och marknader.
Är tekniskt kunnig och nyfiken på AI och automation – och ser dem som ett naturligt sätt att producera mer, bättre och effektivare, i takt med internationell tillväxt.
Är självgående, strukturerad och trivs med att ta ägarskap över både process och leverans.
Det är meriterande om du har erfarenhet från e-handel, D2C eller performance-driven contentproduktion, av att bygga produktionsprocesser i ett snabbväxande team, och av att producera content för flera marknader internationellt. Men viktigast är att du förstår kopplingen mellan kreativt innehåll och affärsresultat.
Hos oss får du
Ett bolag med äkta tillväxttakt, ett marknadsteam mitt i en spännande omvandling och ett mandat att faktiskt påverka. Vi bygger ett modernt contentteam där kreativitet, data, teknik och AI samverkar – och vi vill ha dig med på den resan. Vi har självklart kollektivavtal samt generösa friskvårdsförmåner såsom träning på arbetstid. Vi sitter i moderna lokaler i Textile Fashion Center i centrala Borås med möjlighet till distansarbete 1-2 dagar/vecka. Helt enkelt - ett kreativt jobb i ett stort och växande team där ditt arbete gör skillnad.
Vi söker inte någon som bara kan producera. Vi söker någon som vill vara med och bygga hur Miss Mary ser ut, låter och känns i framtiden – här och på våra marknader runt om i världen.Publiceringsdatum2026-07-02Så ansöker du
Tjänsten är placerad i Borås. Urval sker löpande med uppehåll för semester och återupptas i augusti. Bifoga showreel eller exempel på tidigare produktioner med din ansökan – det är ett krav för att gå vidare i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miss Mary of Sweden AB
(org.nr 556638-9101), http://www.missmary.se
Skaraborgsvägen 3B (visa karta
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506 30 BORÅS Jobbnummer
9990169