Senior verksamhetsutvecklare till Trafikkontoret
Poolia AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Hos oss får du jobba i en stor och dynamisk organisation i ständig utveckling. För att klara av vårt viktiga uppdrag har vi en bred systemflora och strävar efter en hög utvecklingstakt. I januari 2024 införde vi en ny styr- och samverkansmodell för vår IT-nära verksamhetsutveckling, som fått namnet Vintergatan. Vintergatan utgår från pm3 där vi arbetar tvärfunktionellt i en virtuell organisation genom ett antal objekt som levererar stöd till kontorets linjeorganisation. Vi har ett stort fokus på att utveckla våra roller och arbetssätt inom Vintergatan för att möjliggöra proaktiv verksamhetsutveckling. Nu söker vi dig som vill vara med och ta rollen att leda och samordna detta arbete och stärka vår förmåga att leverera på vårt viktiga uppdrag för stockholmarna.
Vi erbjuder
En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och arbetar med en verksamhet som engagerar och berör stadens invånare. Vi har flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Vi är en arbetsplats som erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och du kommer ha stor möjlighet att påverka utvecklingen av din roll som verksamhetsutvecklare.
Din roll
Du har en nyckelroll i trafikkontorets arbete med IT-nära verksamhetsutveckling där du leder arbetet med att utveckla gemensamma principer, arbetssätt och modellen, samt vara ett stöd till objekten. Du är en lyhörd och pragmatisk person som har lätt för att se helhet och navigera i en stor och komplex organisation med många uppdrag. Ett 80-tal personer arbetar med objektens leverans och ditt ansvar är att leda och samordna deras arbete. För att lyckas med detta är du en person som bygger förtroende, entusiasmerar och anpassar din kommunikation utifrån mottagaren. Du är också duktig på att inhämta, analysera och sammanställa information, har erfarenhet av budgetering, prognostisering och riskanalys, samt en vana av rapportering till ledningsgrupp och större forum. I din roll ingår att samordna utbildningar, ta fram stödmaterial, delta på styrgruppsmöten och coacha chefer och medarbetare i deras roller. För att vara framgångsrik i din roll är du lösningsorienterad, initiativtagande och agil. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och tycker det är kul att samarbeta och leda stora grupper mot gemensamma mål.
Din kompetens och erfarenhet
Du har relevant utbildning från högskola/universitet alternativt arbetserfarenhet inom verksamhetsutveckling, digital förvaltning, ledarskap & organisation som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare ser vi att du har ett genuint intresse för IT-nära verksamhetsutveckling och mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Du har också:
• erfarenhet av att arbeta i en stor och dynamisk organisation
• erfarenhet av att arbeta enligt en eller utveckling av en modell/metod
• erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling i en ledande roll
• erfarenhet av förändringsledning
Vi ser det som meriterande om du har:
• erfarenhet av att arbeta med programledning
• certifiering och/eller utbildning inom förändringsledning
• utbildning inom och erfarenhet av pm3
• grundläggande kunskaper inom informationssäkerhet
• erfarenhet av ITIL, COBIT, PMI, SAFe eller liknande
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-03Övrig information
Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad av en ny utmaning? Varmt välkommen med din ansökan! I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655) Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9490419