Senior Verksamhetsutvecklare IT
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2026-07-22
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Region Gotland strävar efter att vara en ledande och inspirerande aktör inom digitalisering, med fokus på moderna och innovativa lösningar för alla som lever, verkar och besöker Gotland. För att uppnå en hållbar digitalisering krävs en robust, säker och lättunderhållen infrastruktur.
Digitaliseringsavdelningen består av 65 anställda. Avdelningen arbetar med digital utveckling, systemförvaltning, IT-infrastruktur, arkitektur, datanät, systemintegrationer, e-tjänster samt service & support.
Nu söker vi en nyckelperson i egenskap av en senior verksamhetsutvecklare IT till enheten Digital Utveckling.Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som senior verksamhetsutvecklare IT arbetar du nära ledningen och är ett viktigt stöd, både operativt och strategiskt, för avdelningens fortsatta digitala transformation. Tjänsten innebär att på djupet analysera, utveckla och kvalitetssäkra processer, strukturer och arbetssätt inom hela avdelningen. Du leder förbättringsarbete, tar fram beslutsunderlag och driver implementering av nya rutiner, metoder och verktyg. Rollen innebär också att vara rådgivare och "expert i rummet" när beslut fattas och när förändringar ska implementeras.
Din erfarenhet används för att leda förändringsarbete, bygga upp den digitala mognaden och skapa långsiktiga lösningar som gör skillnad både i vardagen och för framtiden. Du samarbetar med både ledning, specialister och övriga funktioner för att samordna och förankra utvecklingsinitiativ på alla nivåer.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom IT, systemvetenskap, informatik, verksamhetsutveckling eller motsvarande erfarenhet. Det är meriterande om du har certifiering inom verksamhetsutveckling, förändringsledning (PROSCI, SAFe, Lean), projektledning eller ITIL.
Du har följande dokumenterad erfarenhet:
• Flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling inom IT eller digitalisering i större organisationer – gärna offentlig sektor eller organisationer av motsvarande komplexitet.
• Erfarenhet av processutveckling, styrmodeller och förändringssledning samt mycket god vana att arbeta med/för ledningsgrupp och beslutsfattare.
• Erfarenhet och förmåga att omsätta komplexa verksamhets- och IT-processer till konkreta krav, förbättringsförslag och mätbara mål.
• Erfarenhet av att författa och bereda styrande dokument och tjänsteskrivelser eller motsvarande.
• Gedigen erfarenhet av förändringsarbete, kvalitetssäkring, workshops och förankring i större organisationer.
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
Vi ser även att det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av digitaliseringsinitiativ eller tjänsteutveckling, samt strategiskt eller taktiskt arbete med portfölj- eller IT-styrning.
• Erfarenhet och fördjupad förståelse för arkitektur, integrationer och datastrukturer samt förmåga att arbeta med dataanalys och beslutsstöd.
• Erfarenhet av samt kunskap om lagstiftning och regelverk inom området, inklusive GDPR och informationssäkerhet.
Vi sätter stort värde på din senioritet, din förmåga att agera självständigt och prestigelöst samt din vilja att skapa långsiktig nytta för hela organisationen. Du har ett analytiskt förhållningssätt och en utpräglad förmåga att se helheter, samtidigt som du är noggrann med detaljer. Förmåga att leda, inspirera och kommunicera är avgörande då du ofta driver samarbeten, dialoger och förändringsprocesser tvärs över verksamhetens olika nivåer.
Du är trygg i din roll och använder din erfarenhet för att bygga relationer, skapa förtroende och visa vägen framåt i utvecklingssresan. Ditt engagemang gör dig till en nyckelperson när organisationen ställs inför nya krav och arbetssätt.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Digital utveckling Kontakt
Enhetschef
Johan Sandin Wärn johan.sandin-warn@gotland.se 0498-269000 Jobbnummer
10009438