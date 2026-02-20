Senior Verksamhetsutvecklare inom konflikthantering
2026-02-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior verksamhetsutvecklare med inriktning mot konflikthantering och grupputveckling till en arbetsgrupp inom en kommunal socialförvaltning. Gruppen består av arbetshandledare som arbetar med arbetsträning för deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Arbetsgruppen befinner sig i ett ansträngt läge med bristande tillit och uppdelning i flera subgrupper, vilket påverkar samarbetet och kommunikationen. Uppdraget innebär att skapa förutsättningar för dialog, återupprätta samarbete och stödja gruppen i att hantera och lösa konflikten på ett hållbart sätt.
Arbetsuppgifter
Genomföra nulägesanalys av gruppens samarbetsklimat, kommunikation och konfliktmönster.
Planera och facilitera insatser för grupputveckling och konflikthantering.
Skapa trygga forum för dialog och gemensam problemlösning.
Stödja gruppen i att återbygga tillit, tydliggöra arbetssätt och stärka samverkan i vardagen.
Följa upp genomförda insatser och säkerställa att överenskommelser blir praktiskt tillämpbara.
Krav
Erfarenhet av grupputveckling, minst 5 års erfarenhet.
Erfarenhet av kommunal verksamhet, minst 5 års erfarenhet.
Erforderlig utbildning inom grupp och ledarskap, minst 5 års erfarenhet.
Trygg, rak och tydlig i sin kommunikation samt lösningsfokuserad.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom socialförvaltning, minst 5 års erfarenhet.
Ansökan
Arbetsgivare Avaron AB
