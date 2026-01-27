Senior verksamhetsutvecklare för kundserviceflöden
2026-01-27
Vill du bidra till att utveckla effektiva, kundorienterade och kvalitetssäkrade kundserviceflöden i en samhällsviktig verksamhet?Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som Verksamhetsutvecklare arbetar du både operativt och strategiskt med att utveckla och effektivisera kundserviceverksamhet hos vår kund. Du har en central roll i att säkerställa kundorienterade, effektiva och kvalitetssäkrade processer samt ett ändamålsenligt nyttjande av verksamhetens systemstöd.
I rollen kommer du bland annat att:
Kartlägga, analysera och dokumentera befintliga kundserviceflöden
Identifiera förbättringsområden ur kund-, verksamhets- och systemperspektiv
Utveckla och föreslå framtida arbetssätt, processer och flöden
Säkerställa att processer och flöden följer gällande styrning och är kundorienterade
Bidra till kravställning, vidareutveckling och införande av justeringar i systemstöd
Stödja förändringsarbete och införande av nya arbetssätt i verksamheten
Ta fram och dokumentera rutiner, checklistor och processflöden
Jämföra nuläge och framtida läge för att synliggöra effektiviseringspotential, exempelvis minskat antal arbetstimmar
Du arbetar i nära samverkan med kundservice, kommunikation, systemansvariga samt andra verksamhetsutvecklare, där en kollega har särskilt fokus på systemutveckling.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet (minst fem års erfarenhet) av verksamhetsutveckling, gärna med fokus på kundserviceflöden eller liknande områden.
Du arbetar strukturerat, analytiskt och självständigt
Du har förmåga att leda och facilitera workshops och arbetsmöten
Du kommunicerar tydligt och professionellt med både verksamhet och IT
Du har god vana av att dokumentera processer, flöden och rutiner
Du är lösningsorienterad, kommunikativ och trygg i din roll
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag som utförs på kunds räkning. Uppdragets omfattning och längd fastställs i dialog med kund och konsult. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten och ett stort eget ansvar för planering, genomförande och leverans.
ÖVRIG INFORMATION
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om uppdraget eller processen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef eller rekryterare.
Plats: Norrköping
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
600 02 NORRKÖPING Arbetsplats
Eterni Sweden AB /Jönköping Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
