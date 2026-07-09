Senior verksamhetsutvecklare
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Vill du vara med och utveckla Sveriges ledande lokalvårdsverksamhet?
Nu söker vi en Strateg inom Verksamhetsutveckling till vårt team inom Operational Excellence (OpEx) i Affärsområde Lokalvård.
Affärsområdet erbjuder lokalvårdstjänster till stora som små kunder runtom i Sverige. Med tusentals medarbetare förbättrar vi våra kunders arbetsmiljö varje dag, året om. Vi befinner oss på en spännande utvecklingsresa där digitalisering, innovation, AI och datadrivet beslutsfattande blir allt viktigare för att möta framtidens krav och möjligheter.
OpEx är motorn för kontinuerlig utveckling och förbättring inom Affärsområde Lokalvård.
OpEx ansvarar bland annat för att:
Driva strategiska förändrings- och utvecklingsinitiativ
Utveckla och standardisera processer och arbetssätt
Identifiera och realisera effektiviserings- och besparingsmöjligheter
Implementera digitala lösningar och nya teknologier
Säkerställa att verksamheten arbetar datadrivet och med fokus på kundvärde
Om rollen
Som senior verksamhetsutvecklare arbetar du nära ledningen och verksamheten för att identifiera utvecklingsmöjligheter och driva initiativ och projekt som stärker vår konkurrenskraft och leveransförmåga.
Du kommer bland annat att:
Leda och driva strategiska utvecklingsprojekt från idé till implementering
Analysera verksamhet, processer och nyckeltal för att identifiera förbättringspotential
Ta fram beslutsunderlag och rekommendationer till ledning och styrgrupper
Stödja organisationen i förändrings- och förbättringsarbete
Bidra till utvecklingen av affärsområdets långsiktiga strategi
Samarbeta med verksamhetschefer, specialister och andra funktioner inom Coor
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar analytisk förmåga med ett affärsnära arbetssätt. Du trivs i en roll där du både får tänka strategiskt och bidra till genomförandet.
Vi tror att du har:
Akademisk examen inom exempelvis ekonomi, industriell ekonomi eller motsvarande
Minst fem års dokumenterad erfarenhet från en intern verksamhetsutvecklingsfunktion, management consulting eller motsvarande
Erfarenhet av att driva strategiska projekt
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Vana att arbeta med process- och standardiseringstänk: kan beskriva, förenkla och standardisera hur arbete utförs, inte bara beskriva nuläget
Erfarenhet av systematisk problemlösning och kontinuerligt förbättringsarbete (t.ex. enligt A3, PDCA eller DMAIC-modell)
Bekväm med att sätta upp, utveckla och arbeta med nyckeltal, med god förståelse för hur man omsätter utfall till handling för att stabilisera och utveckla verksamheten
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Personlighet och förhållningssätt:
En passion och driv för operational excellence/lean och tror på människors och verksamheters utvecklingspotential och kraften i standardisering och ständiga förbättringar
Intresse och nyfikenhet för att skapa förståelse för verksamheten: metoder, standarder och vad som faktiskt fungerar i drift med trovärdighet hos både arbetsledare och medarbetare
Förmåga att bygga förmåga hos andra genom att träna, coacha och utveckla
Förmåga att kunna tänka både helhet och detalj: kan översätta övergripande affärsmål till konkret vardag på golvet och tvärtom
God kommunikatör: gör det komplexa begripligt för olika målgrupper, från ledning till medarbetare
Kan leda genom inflytande snarare än enbart formell auktoritet
Pragmatisk problemlösare som förstår att ett förbättringsinitiativ som blir av skapar mer värde och lärdomar än en perfekt lösning som fastnar i design/idé-stadiet
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från FM-branschen men inget krav.
Vi erbjuder
Coor är en långsiktig arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter i en trygg och innovativ miljö. Vi kombinerar stabiliteten av ett stort bolag med entreprenörsanda och nytänkande. Hos oss arbetar vi aktivt för att skapa en stark servicekultur och engagerar oss i medarbetarnas utveckling. Hos oss gäller:
Tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning på 6 månader
Fast lön enligt kollektivavtal samt avtalspension och försäkringar
Förmåner som föräldralön och friskvårdsbidrag
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter inom din rollPubliceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid: Kontorstider
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader
Bakgrundskontroll kan komma att utföras vid anställning och vi använder personlighetstester, läs mer här: https://www.coor.se/karriar/rekryteringsprocessen/
Övrig information
Ansökningsperioden löper över v.27-32. Urvalsarbete påbörjas under v.33.
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR och tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Välkommen med din ansökan!
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
169 75 STOCKHOLM Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9998501