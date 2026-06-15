Senior Verksamhetsarkitekt
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en samhällsviktig verksamhet där tydliga processer, väl förankrade arbetssätt och gemensam förståelse är avgörande. I rollen som verksamhetsarkitekt hjälper du verksamheten att strukturera, modellera och utveckla processer som behöver fungera i en komplex miljö med många beroenden.
Här får du arbeta nära verksamheten med att skapa överblick, driva förbättring och omsätta behov till modeller och processer som går att använda i praktiken. Rollen passar dig som gillar att kombinera analys, facilitering och förändringsledning i uppdrag där arbetet får tydlig betydelse.
Det här är en intressant möjlighet för dig som vill påverka hur samhällskritiska verksamhetsprocesser utformas och utvecklas.
ArbetsuppgifterDu modellerar verksamhet, kundresor och processer med BPMN eller motsvarande metoder.
Du driver utveckling och förbättring av processer utifrån verksamhetens behov.
Du faciliterar workshops för att skapa samsyn, fånga behov och föra arbetet framåt.
Du bidrar i förändringsledning kopplat till nya eller uppdaterade arbetssätt.
Du samarbetar med olika intressenter för att säkerställa att processer är tydliga, användbara och förankrade i verksamheten.
KravMinst nio (9) års dokumenterad praktisk erfarenhet av modellering av verksamhet, kundresor eller processer med BPMN eller motsvarande metoder.
Minst nio (9) års erfarenhet av utveckling av processer.
Minst nio (9) års erfarenhet av facilitering i workshopformat.
Minst fyra (4) års erfarenhet av förändringsledning.
MeriterandeErfarenhet på operativ och praktisk nivå inom telekomområdet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7912287-2054195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9964766