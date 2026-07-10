Senior verksamhetsanalytiker - hälsodata, analys och forskning
Region Östergötland / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-07-10
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, Finspång
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eller i hela Sverige
Vill du bidra till bättre beslut och utveckling i hälso- och sjukvården?
Hälso- och sjukvården står inför stora möjligheter och utmaningar. För att utveckla vården och stärka den medicinska forskningen behövs tillgång till tillförlitliga data, kvalificerade analyser och personer som kan omsätta information till användbar kunskap. Som senior verksamhetsanalytiker får du en central roll i att utveckla Region Östergötlands användning av data och analys som stöd för verksamhetsutveckling och forskning.Du arbetar nära verksamheter, chefer, forskare och andra nyckelpersoner och bidrar med underlag och analyser som gör verklig skillnad för patienter, medarbetare och beslutsfattare. Hos oss får du möjlighet att kombinera verksamhetsförståelse, analysförmåga och teknisk kompetens i en roll där du bidrar till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.
Vårt erbjudande
Region Östergötland bedriver hälso- och sjukvård, forskning och utbildning med målet att skapa bästa möjliga vård för länets invånare. Data och analys är en viktig del av detta arbete och spelar en allt större roll för både verksamhetsutveckling och medicinsk forskning. På data- och analysenheten får du arbeta i en kunskapsintensiv miljö tillsammans med erfarna kollegor inom analys, statistik, BI och informationshantering. Här finns goda möjligheter till kompetensutveckling, nära samarbete med forskning och möjlighet att påverka hur hälsodata används för att utveckla vården.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsanalytiker arbetar du i gränslandet mellan verksamhet, data och utveckling. Du arbetar med hälsodata genom hela processen – från att identifiera informationsbehov och genomföra datauttag till databearbetning, kvalitetssäkring och analys. Genom ditt arbete skapar du förutsättningar för datadriven planering, styrning, verksamhetsutveckling och medicinsk forskning genom att tillgängliggöra, analysera och kvalitetssäkra hälsodata. Rollen innebär nära samverkan med chefer, verksamhets-representanter, forskare och tekniska specialister för att utveckla lösningar som stödjer verksamhetens mål, prioriteringar och långsiktiga utveckling.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
genomföra kvalificerade datauttag och databearbetning
utveckla analyser och beslutsstöd för planering, uppföljning och verksamhetsutveckling
identifiera verksamheters och forskares informationsbehov och omsätta dem till användbara dataunderlag
utveckla arbetssätt för effektiv och säker användning av hälsodata
samverka med statistiker, BI-utvecklare och andra specialister kring analys- och informationslösningarDu arbetar med data från regionens informationsmiljöer och använder bland annat SQL och Power Query för datauttag, databearbetning och analyser. Rollen kräver analytisk förmåga, teknisk förståelse och förmåga att omsätta insikter till praktiskt användbara lösningar. Du fungerar som en brygga mellan verksamhetens behov och de tekniska möjligheter som finns och vägleder verksamheter och chefer i hur data och analyser kan användas för att fatta välgrundade beslut. En central del av uppdraget är att ge kvalificerat stöd till forskning och medicinsk utveckling. Du samarbetar med forskare kring datauttag, databearbetning och kvalitetssäkring av hälsodata samt bidrar till att utveckla effektiva arbetssätt för forskning.
Arbetsgrupp
Data- och analysenheten är en del av regionens utvecklingsfunktion och består av cirka 40 medarbetare med kompetens inom analys, statistik, verksamhetsutveckling, produktionsutveckling, informationshantering och digitalisering. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där verksamhetsanalytiker, statistiker, BI-utvecklare och utvecklingsledare arbetar tillsammans nära hälso- och sjukvårdens verksamheter och forskningsmiljöer. Tillsammans utvecklar vi datadrivna beslutsstöd och arbetssätt som stärker planering, styrning, verksamhetsutveckling och forskning. Arbetet präglas av samarbete, kunskapsutbyte och en gemensam ambition att skapa nytta för hälso- och sjukvården och regionens invånare. Hos oss får du arbeta med komplexa och samhällsviktiga frågor där hälsodata bidrar till bättre beslut, ökad kunskap och förbättrad vård.
Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen om minst tre år inom exempelvis statistik, datavetenskap, systemvetenskap, systemutveckling, industriell ekonomi, civilingenjörsutbildning eller annat relevant område, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat analys-, utvecklings- eller verksamhetsstyrningsarbete och trivs i gränslandet mellan verksamhet, data och teknik. Du har god förmåga att förstå verksamheters och forskares informationsbehov och omsätta dem till analyser, dataunderlag och lösningar som skapar nytta. Du har god teknisk förståelse och erfarenhet av att arbeta med SQL, Power Query samt Power BI eller motsvarande verktyg. Du är van att arbeta med stora datamängder och säkerställer att analyser, datauttag och underlag håller hög kvalitet. Erfarenhet av hälsodata, forskningsstöd eller arbete inom hälso- och sjukvården är meriterande. Som person är du analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du trivs med att samarbeta med kollegor från olika professioner. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och kan kommunicera analyser och komplex information på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vi ser också att du har en god helhetssyn och förmåga att förstå sambanden mellan verksamhet, information, teknik och strategiska mål. Du drivs av att utveckla användningen av data och hälsodata för att bidra till bättre beslut, verksamhetsutveckling och medicinsk forskning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Klostergatan 19 C (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Data- och analysenheten Kontakt
enhetschef
Marie Reinicke marie.reinicke@regionostergotland.se 010-1030532 Jobbnummer
9999981