Senior Värdeströmsledare inom IT-arkitektur och Sunsetting
2026-01-15
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior värdeströmsledare med ansvar för IT Architecture & Sunsetting i ett större moderniseringsprogram inom sakförsäkring. Fokus ligger på att avveckla äldre system, minska teknisk skuld och säkerställa en modern, skalbar och framtidssäkrad arkitektur.
I rollen får du en central position där du sätter målbilden för systemavveckling - både tekniskt och ekonomiskt - och leder arbetet från plan till genomförande. Du samarbetar nära programledning och övriga värdeströmmar för att skapa helhetsvärde, hantera beroenden och minimera påverkan på verksamhet, kunder och medarbetare.
ArbetsuppgifterTa fram och förankra målbild för sunsetting ur både tekniskt och ekonomiskt perspektiv.
Strukturera, prioritera, planera och följa upp leveranser kopplade till systemavveckling.
Definiera angreppssätt för decommission, arkivering och dataflytt.
Hantera beroenden, risker och gränssnitt mellan IT och verksamhet för att minimera driftstörningar och operationell påverkan.
Etablera process och struktur för överlämning från migreringsteam till sunsettingteam.
Ansvara för avveckling av prioriterade system, inklusive dataflytt och arkivering utifrån affärsmässiga, juridiska och rapporteringsmässiga behov.
Vid behov identifiera och etablera kompletterande systemstöd som möjliggör effektiv avveckling.
Bygga upp och leda team utifrån tillgänglig kompetens och uppdragets komplexitet.
Krav10+ års erfarenhet av leveransledning i komplexa IT- eller transformationsinitiativ.
Erfarenhet av att arbeta i olika utvecklings- och leveransmodeller.
Erfarenhet av operativt ansvar i roller såsom IT-chef eller driftansvarig inom reglerad verksamhet (bank, liv eller försäkring).
Praktisk erfarenhet av att planera och genomföra avveckling av IT-system i pågående verksamhet.
Dokumenterat starkt ledarskap med förmåga att bygga hållbara leveransstrukturer och leda via målbild och vision.
Förmåga att agera som ledare över ledare, delegera effektivt och samtidigt behålla överblick, ägarskap och styrning.
Förståelse för IT- och affärsberoenden i transformation samt förmåga att styra genom data, analys, struktur och kommunikation.
MeriterandeErfarenhet av att etablera kompletterande systemstöd för att möjliggöra sunsetting och avveckling.Så ansöker du
