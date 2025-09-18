Senior Valideringsledare till Novavax
2025-09-18
Om Rollen
Som Senior Valideringsledare är du ansvarig för planering och genomförande av valideringsaktiviteter kopplade till datoriserade system och dataintegritet. Du kommer att agera som företagets ledande expert inom CSV, säkerställa efterlevnad av GxP-krav samt driva utvecklingen av valideringsstrategier, processer och dokumentation.
Rollen är bred och ger möjlighet att kombinera valideringsarbete med strategiskt inflytande. Du tillhör Operations, men samarbetar nära kollegor inom QA, QC och utvecklingslaboratorier, och representerar avdelningen vid inspektioner samt bidrar till att bygga ett starkare valideringsramverk för verksamheten i Uppsala. Eftersom Novavax befinner sig i en transformationsfas får du här mandat att verkligen påverka arbetssätt och göra skillnad.
Ansvarsområden: Leda och samordna validerings- och kvalificeringsaktiviteter med fokus på datoriserade system.
Skriva och granska valideringsdokumentation, inklusive riskbedömningar, kravspecifikationer, planer, protokoll och rapporter.
Agera Subject Matter Expert (SME) inom CSV och valideringsfrågor.
Utveckla och uppdatera SOP:ar, instruktioner och mallar.
Handleda juniora Valideringsingenjörer samt tillhandahålla utbildningar inom validering och dataintegritet.
Tjänsten är placerad i Uppsala och majoriteten av dina arbetsuppgifter kommer att utföras ifrån kontoret. Du rapporterar till Manager Validation och blir en del av ett mindre team med valideringsspecialister.
Din profil
Vi söker dig som är redo att ta steget in i rollen som Senior Valideringsledare med ansvar för datoriserade system och dataintegritet. Du har en stark bakgrund inom validering i en GxP-reglerad miljö och känner dig trygg i att representera ditt område vid inspektioner och i tvärfunktionella projekt.
Du trivs i en miljö där förändring är en naturlig del av resan och bidrar med både din expertis och ett positivt samarbetsinriktat arbetssätt. Förmåga att kommunicera tydligt, ett skarpt öga för detaljer och en vilja att dela med dig av din kunskap är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har: Universitetsutbildning inom teknik eller naturvetenskap.
Minst ett par års erfarenhet av valideringsarbete i en GxP-reglerad miljö.
Gedigen erfarenhet av validering av datoriserade system (CSV).
Mycket god förmåga att dokumentera och kommunicera, både skriftligt och muntligt i svenska och engelska.
Erfarenhet av LEAN-principer är meriterande.
Ansökan
Intresserad? I denna rekrytering samarbetar Novavax med SallyQ. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Sandra Bydell Sveder, Senior Rekryteringskonsult på SallyQ. Vi tar emot ansökningar fram till 24 september.
Om Novavax
Novavax AB, med bas i Uppsala, är en del av Novavax Inc., ett globalt bioteknikföretag som är dedikerat till att utveckla och producera innovativa vacciner. Vid anläggningen i Uppsala tillverkar Novavax Matrix-M, företagets egenutvecklade adjuvans, som är en central komponent i Novavax vaccinteknologi.
Novavax fortsätter att stärka sin verksamhet i Uppsala, som blir allt viktigare för företagets globala framgång. Här möter du en dynamisk miljö, spännande projekt och möjligheten att bli en del av en organisation där din expertis verkligen gör skillnad. Ersättning
