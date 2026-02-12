Senior valideringskonsult till Plantvision
Vill du arbeta med några av Sveriges mest komplexa och affärskritiska uppdrag inom Life Science?
Nu söker vi på Edge of Talent en senior valideringsledare/valideringsexpert till vår kund Plantvision, ett av Nordens ledande kompetensbolag inom kvalitet, regelefterlevnad och digitalisering i Life Science-sektorn.
Det här är rollen för dig som vill bidra till högsta kvalitet i processer, system och projekt som på riktigt gör skillnad för människor och samhälle.
Varför Plantvision?
På Plantvision blir du en del av Compliance - Quality & Validation, en miljö där teknisk expertis, affärsmässighet och genuin teamkänsla är centrala delar av kulturen. Du omges av några av branschens mest erfarna konsulter, personer som delar kunskap generöst, arbetar nära kunderna och driver utvecklingen framåt tillsammans.
Om rollen
Som senior valideringsledare/valideringsexpert tar du en central roll i Plantvisions uppdrag inom Pharma och Biotech. Du ansvarar för att leda, driva och kvalitetssäkra valideringsarbetet i större och komplexa projekt.
Exempel på ansvarsområden:
• Säkerställa efterlevnad av GMP/GxP.
• Ta fram valideringsstrategier och dokumentation.
• Leda CSV-arbete enligt GAMP.
• Validera system såsom produktionsnära system, labsystem, eQMS/ERP/LIMS, FMS, Historian.
• Kravställning, riskhantering och dokumentation.
• Hantera avvikelser, CAPA och ändringsärenden.
• Rådgivning och mentorskap.
Vem vi söker
• Högskoleutbildning inom relevant område.
• Erfarenhet från Pharma/Biotech.
• Erfarenhet inom CSV/GAMP.
• Erfarenhet av kvalitetsledningssystem.
• Svenska och engelska flytande.
Att vara en del av Plantvision
Plantvision är ett konsultbolag med starkt driv, djup expertis och ett tydligt syfte: att tillsammans med sina kunder bidra till en trygg, innovativ och hållbar Life Science-sektor. Placering: Stockholm eller Uppsala Vi söker konsulter i både Stockholms- och Uppsalaregionen som vill arbeta i spännande uppdrag inom Life Science.Publiceringsdatum2026-02-12Så ansöker du
