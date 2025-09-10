Senior Valideringsingenjör / Processingenjör till Cytiva
2025-09-10
Är du redo för en roll som kombinerar tekniskt djup med ledarskap och koordinering?
Academic Resource söker efter en Senior Valideringsingenjör till vår kund, Life Science företaget Cytiva. Tjänsten är ett långsiktigt konsultuppdrag tillsvidare. Omfattning: heltid, 40 h/v med möjlighet till flextid. Start enligt överenskommelse. Placering i Uppsala.
Om rollen:
Som Valideringsingenjör hos Cytiva i Uppsala får du en bred och varierad roll där du är med och driver valideringsarbetet i komplexa projekt. Här blir du en central spelare som planerar, leder och samordnar aktiviteter - samtidigt som du får använda din tekniska kompetens för att säkerställa att produktionen håller högsta kvalitet.
Du blir en del av Cytivas avdelning Manufacturing Engineering, där valideringsgruppen idag består av 20 engagerade ingenjörer. Gruppen stöttar produktionen vid ombyggnationer, nya installationer samt vid process- och styrsystemsändringar.
Som valideringsingenjör kommer du bland annat att:
• Planera, utforma och genomföra valideringar (IQ, OQ, PV, CV, WSV)
• Leda och koordinera valideringsaktiviteter i projekt
• Granska och bedöma kravspecifikationer, riskanalyser och ändringsärenden
• Dokumentera och utvärdera tekniska resultat, exempelvis i testprotokoll
Vi söker dig som har ett tekniskt eller naturvetenskapligt universitetsexamen, gärna civilingenjör eller motsvarande. Du har:
• Relevant erfarenhet från bioteknik-, läkemedels- eller processindustri
• Gedigna kunskaper inom valideringsarbete, t.ex. vattenvalidering, rengöringsvalidering, processvalidering samt installations- och funktionskvalificering.
• Förmåga att uttrycka dig väl i både svenska och engelska, i tal och skrift
För att trivas i rollen är du självgående, strukturerad och lättlärd.
Vi ser det som starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i miljöer med kärl, rör och pumpar.
Om Academic Resource
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn. Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans, samt HR. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm & Uppsala.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
