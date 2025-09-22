Senior UX-resurs ServiceNow
2025-09-22
Senior UX-specialist ServiceNow
Rollbeskrivning
Vi söker en senior UX-specialist med fördjupad kompetens inom ServiceNow för ett tidsbegränsat uppdrag. Arbetet bedrivs huvudsakligen på distans men med vissa tillfällen för fysiska möten i Halmstad. Rollen innebär att bidra till ökat tempo i pågående initiativ och säkerställa att lösningarna får genomslag i verksamheten.
Tyngdpunkten ligger på portalutveckling, där du ansvarar för att utforma struktur och design i Employee Service Center, bygga upp portalstruktur via CRM och Internal Business Location samt utveckla moderna och lättadministrerade portaler. Uppdraget omfattar även att ta fram dashboards, rapporter och visualiseringar samt att delta i workshops och dokumentation.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Design och utveckling av portaler i ServiceNow (ESC, Service Portal)
Utforma användarvänliga dashboards, rapporter och visualiseringar
Bygga upp och strukturera portaler via CRM och Internal Business Location
Delta i workshops och omsätta verksamhetsbehov till designlösningar
Dokumentation och stöd i etablering av lösningar i verksamheten
Samarbete i agila arbetsformer med regelbundna avstämningarKvalifikationer
Minst fyra (4) års erfarenhet på senior nivå inom större projekt
Mycket goda språkkunskaper i svenska eller engelska
Dokumenterad erfarenhet av UI/UX-utveckling i ServiceNow
Fördjupad kompetens inom Employee Center (ESC) och Service Portal
Erfarenhet av att designa och utveckla portaler och gränssnitt
Förmåga att utveckla dashboards, rapporter och visualiseringar med fokus på användbarhet
Erfarenhet av att leda workshops och omsätta verksamhetsbehov i designlösningar
Relevanta ServiceNow-certifieringar
Start/Längd
Start: 2025-10-06
Längd: Till och med 2025-12-31
Plats
Remote (med resor till Halmstad vid behov)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559322-0733)
302 32 HALMSTAD
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26
9521099