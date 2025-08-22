Senior UX-Designer till Swedbank
2025-08-22
Vill du vara med och skapa en mer inkluderande bankupplevelse för miljontals människor? Swedbank söker nu en erfaren tillgänglighetsspecialist som vill ta ansvar för att våra PDF-dokument uppfyller lagkrav och är tillgängliga för alla - oavsett förutsättningar. Hos oss får du kombinera teknisk kompetens med samhällsnytta i en roll där du gör verklig skillnad.
OM TJÄNSTEN
Vill du vara med och göra skillnad för miljontals kunder? På Swedbank arbetar vi för att skapa en inkluderande och tillgänglig bankupplevelse för alla - oavsett förutsättningar. Nu söker vi en erfaren tillgänglighetsspecialist som kan hjälpa oss att säkerställa att våra PDF-dokument uppfyller lagkrav enligt WCAG och European Accessibility Act (EAA).
Du erbjuds
• En visstidsanställning med fast månadslön via Academic Work
Dina arbetsuppgifter
• Tillgänglighetsanpassa, granska och skapa PDF-dokument som distribueras till våra kunder
• Testa dokument med skärmläsare (t.ex. NVDA) och föreslå förbättringar
• Samverka med interna team och externa parter kring dokumentproduktion
• Bidra till riktlinjer, mallar och arbetssätt för tillgänglig dokumentdesign
• Driva omstrukturering av innehåll - inklusive komplexa tabeller, grafer och formulär
• Guida informationsägare kring dokumentstruktur, begriplighet och språkbruk
• Ta fram formgivna underlag baserat på textutkast
• Annotera dokument med instruktioner inför PDF-produktion
VI SÖKER DIG SOM
• Dokumenterad erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av PDF-dokument
• Djup kunskap om WCAG och tillgänglighetskrav för dokument
• Erfarenhet av skärmläsartester och tillgänglighetsvalidering
• God förståelse för layout och grafisk manual
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av utbildning/handledning inom tillgänglighet
• Erfarenhet av systemgenererade PDF:er
• Erfarenhet av arbete i Figma
• Erfarenhet från verksamheter med lagstadgat tillgänglighetsansvar (ex. bank, offentlig sektor)
• Certifieringar inom tillgänglighet
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
