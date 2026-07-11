Senior UX-Designer till Samhall
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Var med och forma hur design och AI möts på Samhall
Samhall har genomgått en tekniktransformation där användarbehov är startpunkten för allt vi utvecklar. Nu söker vi en senior UX-designer till vår nya designenhet.
Hur ser framtidens UX-arbete ut i praktiken? Det är den frågan vi vill att du hjälper oss att svara på. Vi tror att svaret rör sig bort från att manuellt rita gränssnitt, mot att hitta nya vägar från insikt till testad lösning. För oss är AI inte målet utan verktyget: det tar hand om det repetitiva och frigör tid för det mänskliga mötet och för att skapa värde. Vi söker dig som har drivet att utforska möjligheterna, omdömet att avgöra vad som håller måttet och systemtänket att bygga in dina insikter i designsystemet.
Om rollen
Du blir en del av vår designenhet, med designchef, tre tjänstedesigners och en UX-designer som närmaste kollegor, och du arbetar tätt ihop med Samhalls teknik och tjänsteteam. Du driver UX-arbetet i vardagen, är mentor för din juniora kollega och tar över UX-initiativ som idag drivs av konsulter.
Ditt uppdrag är att vidareutveckla vårt insiktsdrivna och iterativa UX-arbetssätt, etablera AI som en naturlig del av det, och se till att Samhalls digitala lösningar är intuitiva, effektiva och tillgängliga, inte minst kognitivt. Vi håller fokus på kund- och medarbetarresan i alla designbeslut.
Delar av arbetssättet finns på plats, annat bygger vi nu: du ärver inte färdiga strukturer, du är med och formar dem.
Du kommer bland annat att
• Utforska innan du bygger: samla insikter genom intervjuer, observation och samskapande, och förstå problemet innan du väljer lösning.
• Arbeta hypotesdrivet och användarnära: testa fungerande AI-stödda prototyper med riktiga användare i täta loopar.
• Göra användningstester till en del av vardagen, i takt med att Samhalls testverksamhet växer fram.
• Äga och utveckla vårt designsystem: principer, tokens och mönster som AI-assisterad utveckling bygger direkt på, så att varje utkast startar närmare rätt.
• Bygga ett arbetssätt som lär sig: insikter från varje test matar nästa loop och gör vårt AI-stöd klokare.
• Vara den som höjer kvaliteten: granska och kurera det som tas fram, med omsorg om användbarhet, enhetlighet och detaljer.
• Ha tillgänglighet som självklarhet: tillgängligheten finns med från första utkastet, och dina användningstester inkluderar naturligt personer med olika förutsättningar. Hos oss är en lösning inte klar om den inte fungerar i sin rätta kontext.
Vem du är
• Du har gedigen erfarenhet av UX- eller interaktionsdesign, och du har byggt eller ägt ett designsystem som används på riktigt.
• Du har etablerat arbetssätt som inte fanns innan du kom, och vet vad som krävs för att få dem att fästa.
• Du drivs av att förstå människorna du designar för, och du lyssnar innan du löser.
• Du kan prioritera i helheten: avgöra vad som är viktigast att lösa nu och vad som kan vänta.
• För dig är AI ett naturligt verktyg i designarbetet, och du kvalitetsgranskar det som tas fram.
• Du ser tillgänglighet som en självklar del av bra design. Du har djup kunskap om standarder som WCAG, men du vet också att riktig tillgänglighet bevisas i mötet med användaren, inte i en checklista.
Erfarenhet handlar för oss mindre om antalet år och mer om vad du har gjort med dem. Du delar Samhalls värdegrund och är uppmärksam, pålitlig och engagerad.
Varför Samhall
Samhall finns för att människor med funktionsnedsättning ska kunna utvecklas genom arbete. För en designer betyder det något få arbetsgivare kan erbjuda: användarna som ställer de högsta kraven på bra design är dina kollegor. Att designa tillsammans med dem ger insikter få andra får, och skapar lösningar som blir bättre för alla.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på knappen nedan, dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar och CV via e-post.
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester, arbetsprover, caseintervju för slutkandidater och referenskontroll.
Vi kommer att höra av oss till dig kring din ansökan och status på rekryteringsprocessen så fort vi kan efter sista ansökningsdatum. Tyvärr har vi dock svårt att hinna med att besvara frågor och hoppas att den information som står i annonsen är tillräcklig. För att läsa mer om oss, vårt uppdrag och vardag ber vi dig besöka vår hemsida: www.samhall.se
Vi annonserar den här tjänsten vilket betyder att den finns tillgänglig för tillträde när vi genomfört rekryteringsprocessen. Exakt datum för tillträde bestäms mellan rekryterande chef och slutkandidat där vi självfallet tar hänsyn till uppsägningstid och annat som styr möjligheten att påbörja en anställning hos oss.
Anställningsform: Detta är en tillsvidaretjänst om 100% med 6 månaders provanställning
Placering: Den här befattningen är placerad vid vårt kontor i Stockholm alternativt Linköping.
Sista dag att ansöka är 9 augusti
Kontaktperson: Designchef, Fredrik Aidehag, fredrik.aidehag@samhall.sePubliceringsdatum2026-07-11Facklig kontakt
Siwerth Ahlm, Unionen, 070-546 87 17 Asim Zilic, SACO, 070-359 45 15 Linda Hinderyd, Ledarna, 072-204 49 67 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8056060-2097984". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
121 45 JOHANNESHOV Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
10000275