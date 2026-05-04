Senior UX/UI-designer till Joelsson Media Group
Är du en senior designer som är lika trygg i UX som i UI? Vill du arbeta i en roll där du får ta ansvar för hela designprocessen, från användarresor och interaktionsdesign till visuellt uttryck, prototyper och färdiga lösningar? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Joelsson Media Group är ett digitalt mediebolag inom iGaming och affiliateverksamhet som driver jämförelse- och innehållssajter på flera europeiska marknader. Verksamheten är datadriven och fokuserar på att skapa tydliga, användarvänliga produkter med hög kvalitet och stark konvertering.
Bolaget arbetar i en snabbrörlig miljö med korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan teknik, innehåll och affär. Här finns goda möjligheter att påverka både produktutveckling och arbetssätt, samtidigt som du arbetar nära de personer som fattar beslut.
Rollen utgår från Göteborgsregionen och erbjuds som ett hybridupplägg med möjlighet att arbeta både från kontor och på distans.
Om rollen
I den här rollen får du ett helhetsansvar för designarbetet och blir en central del av produktutvecklingen. Du arbetar brett över både UX och UI, där du ansvarar för att skapa genomtänkta användarflöden, tydliga strukturer och visuellt starka gränssnitt.
Du kommer in i ett läge där det finns stort utrymme att påverka. Det finns ett tydligt behov av att vidareutveckla användarupplevelsen, med fokus på att skapa mer intuitiva flöden, stärka konverteringen och hitta en bra balans mellan SEO, affär och UX. Du förväntas ta ett helhetsgrepp kring design - från analys och koncept till prototyping och implementation. Det kan innebära att driva en redesign, vidareutveckla befintliga komponenter eller sätta en mer enhetlig riktning för hur produkterna ska upplevas.
Rollen passar dig som är van att arbeta självständigt och som trivs med att ta ansvar. Du förväntas inte följa en färdig mall, utan själv identifiera förbättringsområden, formulera lösningar och driva dem framåt.
Du arbetar nära utvecklare, SEO och content, samt i samspel med dataanalytiker för att omsätta insikter till konkreta förbättringar.
Arbetet omfattar bland annat:
Driva designarbetet från idé till färdig lösning
Ta fram wireframes, prototyper och visuella gränssnitt
Förbättra användarresor med fokus på UX, konvertering och affärsmål
Arbeta datadrivet med research, testning och A/B-testning
Balansera SEO, användarbehov och affärskrav i digitala upplevelser
Utveckla designprinciper, komponenter och visuellt uttryck
Samarbeta tvärfunktionellt med teknik, innehåll och affär
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du har minst 5-6 års erfarenhet av UI/UX-design för webb och digitala produkter. Du har en stark grund i visuell design, men är också bekväm med att arbeta med UX i form av struktur, flöden, research och optimering.
Du är trygg i din kompetens och van att fatta beslut kring design, där du trivs i en roll där du får ta ansvar och där du själv driver arbetet framåt.
Vi ser gärna att du har:
Minst 5-6 års arbetslivserfarenhet av UX/UI-design
Mycket god vana av Figma och prototyping
Erfarenhet av att arbeta datadrivet och omsätta insikter till designbeslut
Förståelse för hur design samspelar med teknik, innehåll och affär
Erfarenhet av webb och innehållsdrivna produkter
Kan kommunicera obehindrat på såväl svenska som engelska
Övrig information
Start: Omgående Plats: Göteborg (hybrid) Omfattning: Heltid
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Alice Fredrikson på Alice@mero.se
eller 070 - 970 01 91. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
