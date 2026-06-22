Senior UX/UI Designer till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-06-22
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Uppdragsbeskrivning
I rollen som Senior UX/UI Designer blir du en nyckelperson i ett nordiskt, tvärfunktionellt produktteam. Du samarbetar tätt med kollegor och intressenter i flera länder för att utveckla och förbättra digitala kundupplevelser, med ett särskilt fokus på mobila gränssnitt.
Som senior specialist arbetar du huvudsakligen hands-on genom hela designprocessen – från att förstå komplexa användarbehov och affärskrav till att leverera färdig interaktionsdesign och visuella gränssnitt. Du förväntas ta stort eget ansvar, driva frågor framåt med engagemang och basera dina designbeslut på användarinsikter, data och verksamhetens mål. Du kommer även att vara delaktig i att använda, förvalta och vidareutveckla organisationens gemensamma designsystem.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Självständigt arbeta med UX/UI för nya och befintliga funktioner för app och webb i nära samarbete med produktägare, utvecklare och andra intressenter.
Ta fram designlösningar från användarinsikt till färdig interaktionsdesign och visuell design.
Planera, genomföra och facilitera användarintervjuer, användartester samt analysera användarbeteenden för att säkerställa god användbarhet och tillgänglighet.
Skapa användarflöden, informationsarkitektur, interaktionsmönster och prototyper.
Utforma tydliga, användarvänliga och visuellt genomarbetade gränssnitt i linje med etablerade designriktlinjer och varumärke.
Bidra till förvaltning och vidareutveckling av teamets gemensamma designsystem.
Delta aktivt i arbete med A/B-tester och konverteringsoptimering (CRO).
Obligatoriska krav
Gedigen och mångårig (senior) erfarenhet av UX/UI-design för digitala produkter, med praktisk erfarenhet av just app-design.
Stark förmåga att ta fram både interaktionsdesign och visuell design för app och webb.
Erfarenhet av att omsätta affärskrav och användarbehov till väl fungerande digitala användargränssnitt i nära samarbete med utvecklingsteam och produktägare.
Erfarenhet av att självständigt driva och facilitera A/B-tester, kundintervjuer och användartester.
Erfarenhet av att aktivt arbeta med och bidra till att utveckla designsystem.
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska (då samarbetet sker i en nordisk kontext).
Ett strategiskt, analytiskt och kommunikativt förhållningssätt med förmåga att se helheter och anpassa kommunikation efter mottagare.
Meriterande krav
Erfarenhet av att arbeta i nordiska eller internationella team.
Erfarenhet från komplex, kundnära verksamhet (exempelvis inom energi, infrastruktur eller motsvarande större flöden).
Övrig information
Uppdragsperiod: 16/08/2026 - 31/12/2026 (med goda möjligheter till förlängning)
Omfattning: Heltid (100%)
Placering/Arbetssätt: Solna / Hybrid
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9973571